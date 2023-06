Lissone: fondi per 100mila euro per sostenere i negozi

Nell’ambito del bando regionale Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024, il Comune di Lissone, capofila del Distretto urbano del commercio di Lissone, ha emanato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni o servizi, somministrazioni di cibi e bevande e prestazioni di servizi alla persona. Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a 100mila euro, di cui 72.072 euro stanziati da Regione Lombardia e 27.927 euro stanziati dal Comune di Lissone.

Fondi per i negozi, il sindaco: sono una realtà fondamentale

“Con il bando – dichiara il sindaco di Lissone, Laura Borella – l’amministrazione comunale intende promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del commercio lombardi, sostenendo gli investimenti diretti degli operatori economici e degli imprenditori nell’ambito del Distretto urbano del Commercio di Lissone. Si tratta di una realtà che riveste un ruolo fondamentale per il territorio in quanto consente di attivare sinergie preziose. Ringraziamo, dunque, Regione Lombardia per il prezioso contributo e auspichiamo che questa opportunità venga colta appieno dalle imprese”.

Le domande dovranno essere presentate attraverso la compilazione telematica della domanda mediante la procedura disponibile sul sito del Comune di Lissone. L’accesso alla piattaforma di gestione delle istanze sarà possibile tramite Spid. Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 10 luglio ed entro e non oltre le ore 16 del 29 settembre.