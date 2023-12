Una nuova piattaforma rivolta sia agli operatori del settore sia al pubblico di clienti. È il sito web di Frigerio Viaggi, la compagnia di Giussano, progettato per rispondere alle esigenze di chi si collega e presentato alla vigilia della stagione invernale dei viaggi.

La chiave del nuovo portale è la semplificazione: una selezione di caratteristiche chiave aiuta a districarsi tra le proposte e le informazioni richieste per una prenotazione.

Investire e semplificare, la sfida web della compagnia di viaggi: l’analisi di Simone Frigerio

«Il nuovo sito Frigerio Viaggi rappresenta un impegno tangibile nel fornire ai nostri utenti il più alto livello di libertà e personalizzazione nel modo in cui viaggiano – spiega Simone Frigerio, General Director del Gruppo Frigerio – Un investimento che sottolinea la volontà di offrire esperienze di viaggio straordinarie, ma anche e soprattutto di fornire soluzioni all’avanguardia in ottica B2B, nei confronti di agenzie e consulenti di viaggi. Strumenti che consentono un accesso agevole e una gestione efficiente delle prenotazioni».

Simone Frigerio Frigerio Viaggi

Investire e semplificare, la sfida web della compagnia di viaggi: le nuove funzionalità

Tra le nuove funzionalità del sito ci sono una scelta molto ampia tra pacchetti o crociere, ma anche servizi come voli, treni, hotel, noleggio auto, transfer e attività dall’elenco di oltre 5.000 compagnie di trasporto e 990.000 hotel in tutto il mondo.

Poi attività e esperienze in musei, visite guidate, spettacoli, sport o escursioni nel mondo. E la funzione per comporre il proprio viaggio per cucire su misura una vacanza.

Rappresenta anche una risorsa per oltre 90 agenzie e consulenti presenti in tutta Italia che fanno parte della rete.

Investire e semplificare, la sfida web della compagnia di viaggi: «Rivoluzionerà il modo di pianificare le vacanze»

«Il nuovo sito non solo rivoluzionerà il modo in cui i nostri clienti pianificano le loro vacanze, ma rafforzerà anche la posizione competitiva delle nostre agenzie e consulenti di viaggio nel mercato, consolidando ulteriormente il nostro impegno nell’offrire soluzioni complete e all’avanguardia per tutti i nostri clienti e partner», sottolinea Paola Frigerio, Travel, Marketing & Network Director del gruppo.