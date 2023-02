Intesa Sanpaolo: “PMI di Milano e Monza e Brianza, ecco i punti di forza”

Piccole e medie imprese di Milano e Monza-Brianza protagoniste del convegno “ESG, verso una transizione sostenibile: scenari e opportunità per le imprese italiane”, organizzato da Intesa Sanpaolo. Secondo una ricerca curata dalla Direzione Studi e Ricerche dell’istituto bancario, sono numerosi i punti di forza dell’economia del territorio delle due province: importanti player con un’elevata specializzazione nei settori avanzati, quali ICT, Finanza e Logistica; alta competitività sui mercati internazionali, con l’export che nei primi nove mesi del 2022 è cresciuto del 22,7% rispetto allo stesso periodo del 2021 grazie alla spinta dei settori della farmaceutica, chimica, sistema moda e metalmeccanica.

Intesa Sanpaolo: “A gennaio 2023 tra Milano e MB 2.974 start-up innovative”

La ricchezza del know-how e delle competenze del tessuto produttivo locale consente un’elevata diversificazione produttiva e una buona capacità di inserirsi con successo in nuove nicchie di mercato e di specializzarsi in nuovi comparti. Negli ultimi anni sono emersi nuovi settori di specializzazione di successo come la cosmetica e gli integratori alimentari. A questo si aggiunge una buona propensione a brevettare e a creare nuove imprese innovative, fonte di effetti positivi a livello tecnologico: a gennaio 2023 nelle province di Milano, Monza-Brianza si contavano circa 2.975 start-up innovative, con la sola provincia di Milano che detiene il primo posto della classifica nazionale (con 2.820).

Distretto della metalmeccanica strumentale Milano e MB al primo posto tra i monitorati da Intesa Sanpaolo

Questo scenario conferma come l’attenzione all’ambiente, la transizione verso un’economia digitalizzata e green siano ormai necessarie e determinanti per il sistema manifatturiero, oltre ad offrire numerose opportunità di sviluppo, grazie anche alle innovazioni che si stanno affacciando sui mercati. Il distretto della Metalmeccanica strumentale di Milano e Monza si colloca al primo posto tra quelli monitorati da Intesa Sanpaolo per numero di brevetti green (26% del totale distrettuale). Essere green ha anche impatti positivi sui conti economico-reddituali. Infatti, le imprese manifatturiere dei territori di Milano e Monza e Brianza che detengono certificazioni ambientali nell’ultimo triennio (2019-2021) hanno registrato risultati superiori a quelle che non ne hanno.

Monceri di Intesa Sanpaolo: “Continueremo a accompagnare le imprese nei loro percorsi di crescita sostenibile”

“Anche nel 2023 continueremo ad accompagnare le imprese del territorio nei loro percorsi di crescita e sviluppo sostenibile – ha affermato Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Milano, Monza Brianza Intesa Sanpaolo – La nostra banca, nell’anno appena concluso, ha sostenuto gli investimenti di questi territori con finanziamenti per oltre 2,5 miliardi di euro. Di questi oltre 600 milioni hanno interessato investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi ESG o investimenti in Circular Economy”.