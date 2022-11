Intesa Sanpaolo, piano da 5 miliardi per le piccole e piccolissime imprese

Qualche timido segnale di speranza, come la discesa del costo delle materie prime, inizia vedersi. Ma la locomotiva Italia, dal tunnel della crisi innescata dal conflitto in Ucraina, non è ancora uscita. Anche per questo motivo Intesa Sanpaolo ha varato un ampio piano di interventi a favore delle piccole e piccolissime imprese dei comparti commercio, artigianato e piccoli alberghi. Un «pezzo» fondamentale del sistema economico tricolore. Perché a livello nazionale le imprese con meno di 10 addetti sono oltre 4 milioni, cioè il 95% delle imprese industriali e dei servizi. Questa classe di imprese occupa complessivamente 7,3 milioni di addetti.

Intesa Sanpaolo, il piano e il protocollo firmato: nasce CresciBusiness

A sostegno di questa Italia che lavora e produce, Intesa Sanpaolo ha studiato un piano da 5 miliardi di euro. Un protocollo d’intesa è stato firmato con le principali associazioni di categoria dei settori artigianato, commercio, servizi e turismi. CresciBusiness, questo il nome dell’iniziativa, prevede diverse agevolazioni: sul fronte dei pagamenti, per esempio, è previsto fino a fine 2023 l’azzeramento delle commissioni per i micro pagamenti tramite Pos fino a 15 euro. A ciò va aggiunta la gratuità per un anno del canone Pos mobile e virtuali e agevolazioni sulle condizioni delle carte di credito aziendali.

Intesa Sanpaolo: anche piani di finanziamento per coprire i costi energetici

Intesa Sanpaolo ha anche studiato soluzioni di finanziamento per coprire i costi legati all’energia con crediti agevolati e a garanzia pubblica fino a 36 mesi, con un anno di preammortamento. Inoltre è prevista la possibilità di richiedere la sospensione della quota capitale dei finanziamenti in essere. Nel pacchetto ci sono anche misure per favorire gli investimenti specialmente verso la trasformazione digitale e sostenibile. Per le piccole aziende è pure contemplata una forma innovativa e sostenibile di acquisizione dei beni strumentali. Per gli operatori del comparto turistico-alberghiero ci sarà anche l’opportunità di utilizzare linee di finanziamento agevolate per riqualificare le infrastrutture alberghiere.

Intesa Sanpaolo, Barrese: “Già 11 miliardi per turismo, commercio e artigianato”

“Il nostro Gruppo – precisa Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo – non ha mai perso di vista l’importanza della tenuta sociale ed economica del Paese, che dal 2020 a oggi abbiamo sostenuto con oltre 11 miliardi di euro di erogazioni ai settori del turismo, del commercio e dell’artigianato“. L’obiettivo è quello di superare anche questa crisi per farsi trovare pronti all’appuntamento con l’avvio della ripresa, prevista nella primavera 2023.