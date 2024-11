Il progetto Forever Bambù arriva in Brianza. Il programma sostenibile della Brugola Oeb di Lissone, avviato da un paio d’anni per ridurre le emissioni di Co2 e l’impatto ambientale della produzione, mette radici a Muggiò.

Industria e green: a Muggiò la foresta di bambù di Brugola Oeb, riduzione di polveri sottili e anidride carbonica

A ottobre 2024 è stata infatti completata la piantumazione del primo bambuseto di proprietà di 10 ettari a pochi chilometri dalla sede storica di Lissone. Quello di Muggiò arriva dopo che, a partire dal 2022, Brugola è diventata Ambasciatore per la Sostenibilità del progetto di Forever Bambù, supportando ogni anno due ettari di coltivazione biologica e simbiotica nei bambuseti di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, Torre Pallavicina, nella Bergamasca, e Ripa Persico nel Ferrarese.

“Questa iniziativa aiuta a ridurre le polveri sottili e allo stesso tempo aumenta anche significativamente la concentrazione di ossigeno del 30%, grazie al metodo di gestione agro-forestale biologico e simbiotico esclusivo di Forever Bambù”, spiega una nota dell’azienda che nel 2023 ha fatto registrare una riduzione delle emissioni assolute di CO2 equivalente del 18% in meno rispetto al 2019, una percentuale che sale a meno 24% se si considerano le attività di compensazione messe in atto a partire dal 2022.

«L’iniziativa di Forever Bambù mi ha attratto fin da subito: il bambù ha una capacità di assorbimento di anidride carbonica 36 volte maggiore rispetto ad altre piantagioni e in aggiunta può essere utilizzato come materia prima in svariati settori – racconta Jody Brugola, presidente di Brugola Oeb – Con i 6 ettari di ipercelle e 10 ettari del bambuseto di proprietà potremo compensare annualmente oltre 4000 tonnellate di CO2, muovendoci così verso il nostro obiettivo Carbon Neutrality entro il 2035. Il nostro impegno aziendale sui temi ambientali si rispecchia anche nella stesura del nostro primo bilancio di sostenibilità, che pubblicheremo nel 2025, un anno in anticipo rispetto agli obblighi di legge».

Lissone Jody Brugola, presidente di Brugola Oeb Progetto Forever Bambù Emanuele Rissone, presidente e fondatore Muggiò sindaco Michele Messina

Industria e green: a Muggiò la foresta di bambù di Brugola Oeb, gli obiettivi dell’azienda

Due gli obiettivi green dell’azienda: entro il 2030 la riduzione delle emissioni di Co2 del 70% rispetto ai livelli del 2019, entro il 2035 il raggiungimento dello stato di “Carbon Neutrality” incorporando sia gli sforzi di riduzione delle emissioni che di compensazione.

«La crescita e il consolidamento di un rapporto è ciò che ci rende maggiormente felici – conclude Emanuele Rissone, presidente e fondatore di Forever Bambù – Il percorso fatto insieme a Brugola è l’esempio migliore di quella circolarità virtuosa che perseguiamo da dieci anni: cambiare le cose è possibile e soprattutto è possibile farlo là dove operiamo e dove lasciamo la nostra impronta sull’ambiente, in modo tangibile e sinergico. E siamo davvero orgogliosi che Brugola OEB abbia scelto noi per farlo insieme».

Bambuseto – foto Freepik.com

Industria e green: a Muggiò la foresta di bambù di Brugola Oeb, la soddisfazione del sindaco

Soddisfazione anche da territorio. «Siamo entusiasti di ospitare un progetto come questo nel nostro comune – dichiara Michele Messina, sindaco di Muggiò – La creazione di un bambuseto non solo porterà benefici ambientali, migliorando la qualità dell’aria e contribuendo alla biodiversità, ma rappresenta anche un’importante opportunità per la crescita sostenibile del territorio. Questo progetto testimonia la nostra volontà di investire in iniziative verdi e innovare nel rispetto dell’ambiente. Ringraziamo l’azienda per aver scelto il nostro paese per questo intervento, che siamo certi porterà valore e bellezza per le generazioni future».