Assolombarda e il Comune di Cavenago Brianza hanno firmato il protocollo che per agevolare la fiscalità locale si pone l’obiettivo di snellire e digitalizzare le procedure burocratiche e incentivare gli investimenti delle imprese sul territorio.

Fiscalità locale, firmato il protocollo: attività di monitoraggio

L’intesa si inserisce nell’attività di monitoraggio svolta sul territorio con le amministrazioni locali in tema di Imu, tassa sui rifiuti, oneri di urbanizzazione e addizionale Irpef.

“L’intensa attività di Assolombarda per supportare le imprese del territorio si concretizza anche attraverso la relazione e il dialogo fattivo con le amministrazioni locali – ha dichiarato Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda – Il protocollo firmato quest’oggi con il Comune di Cavenago Brianza, favorisce la collaborazione su temi di interesse per il mondo produttivo, come lo snellimento e la semplificazione delle procedure burocratiche e la creazione di condizioni che possano rendere attrattivo il territorio favorendo nuovi investimenti e la competitività delle imprese”.

Fiscalità locale, protocollo Assolombarda e Cavenago Brianza: tra gli obiettivi l’utilizzo di Spid e PagoPa

Ha tra gli obiettivi la digitalizzazione degli adempimenti fiscali attraverso l’utilizzo di sistemi di pagamento come “Spid” e “Pago PA”.

“Lo sviluppo del tessuto economico e sociale di Cavenago di Brianza è tra i principali obiettivi della nostra Amministrazione. Già oggi – ha affermato Davide Fumagalli, sindaco di Cavenago di Brianza – supportiamo con misure specifiche le attività già presenti, accompagniamo e orientiamo le imprese che intendono insediarsi nel nostro territorio, con un importante coinvolgimento degli amministratori e dei funzionali comunali. Il percorso di analisi e collaborazione con Assolombarda, che avviamo oggi con la firma del Protocollo d’Intesa, ci apre ulteriori opportunità per attirare nuove imprese e supportare la riqualificazione delle attività già in essere, con la prospettiva di stimolare maggiori opportunità di lavoro per i nostri cittadini”.

Fiscalità locale, protocollo Assolombarda e Cavenago Brianza: durata di 3 anni

Il Protocollo della durata di 3 anni definisce anche le modalità della collaborazione tra Assolombarda e l’amministrazione comunale di Cavenago Brianza sull’attività di analisi in materia di tributi locali e tariffe. Le attività del protocollo saranno coordinate territorialmente da Assolombarda e dall’Assessora a Bilancio e Tributi del Comune di Cavenago Brianza, Clara Colombo, in collaborazione con gli uffici competenti.