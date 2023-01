Effetto Mondiali: Acinque Energia attiva la linea in arabo e francese

Operatrici di madrelingua araba e francese pronte a rispondere al telefono ai clienti e ai potenziali utenti dei servizi di Acinque. Tre volte a settimana, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, Acinque Energia, la società di vendita luce e gas del gruppo Acinque, ha attivato una linea dedicata a coloro che si sentono più sicuri a interloquire nella lingua comune al mondo della Mezzaluna (parlata da oltre 300 milioni di persone) o nella lingua di Molière.

Acinque Energia attiva la linea in arabo e francese: aiuto in un momento complesso

Il servizio è rivolto sia a chi ha già stipulato un rapporto con Acinque sia alle persone desiderose di approfondirne la proposta commerciale in un momento complesso in tema di forniture a causa dei rincari delle materie prime e delle misure adottate per contenerle. Molte persone, infatti, si sentono spaesate e incerte sulle misure da adottare e per coloro che non sono italofoni i dubbi possono essere maggiori.

Acinque Energia attiva la linea in arabo e francese: la spinta dopo la prestazione del Marocco ai Mondiali in Qatar

A dare un impulso all’avvio di questa linea telefonica “interculturale” sono stati i recenti campionati del mondo di calcio disputati in Qatar nei quali la vera sorpresa è stata la formazione del Marocco, giunta quarta dopo essere stata sconfitta dalla Croazia, ma, comunque, prima squadra del proprio continente ad arrivare tra le prime quattro classificate.

Spiega Andrea Grimaldi, responsabile customer care Acinque Energia: “Siamo partiti in via sperimentale in occasione della fase finale dei mondiali in cui, grazie al cammino del Marocco, ci si è resi conto una volta di più di quanto sia numerosa la presenza della popolazione di origine magrebina”.

Acinque Energia attiva la linea in arabo e francese: “L’obiettivo è raggiungere tutti”

L’iniziativa fa parte delle politiche di attenzione ai bisogni dei clienti messe in atto dalla società. “L’obiettivo – conclude – è raggiungere tutti per fornire informazioni e suggerimenti. Grazie al passaparola, visto che solo ora la stiamo pubblicizzando, la linea in lingua araba ha già riscosso apprezzamento e interesse”.