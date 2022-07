Desio, il Comune sostiene gli imprenditori più innovativi

Sostenere gli imprenditori più innovativi. Quelli creativi, capaci di reagire alle difficoltà trasformando un problema in una soluzione. Quelli che non mollano mai ma riescono sempre a fare di necessità virtù. Regione Lombardia ci prova a supportarli aprendo una nuova linea di finanziamento con l’obiettivo di sostenere i Distretti più innovativi e inviare un segnale di interesse ai progetti più eccellenti. L’assessore al commercio e marketing territoriale, Samantha Baldo, ha accettato la sfida. Non solo: l’ha girata agli imprenditori desiani. Chiedendo loro di mettere a punto un progetto che, se vincente, potrà portare linfa alle azioni già messe in campo dall’amministrazione comunale.

Desio, l’assessore al marketing territoriale, Samantha Baldo spinge i giovani a mettersi in gioco

«Ci stiamo muovendo su più fronti, in collegamento costante con l’assessorato agli eventi e al lavoro – spiega Samantha Baldo, assessore al marketing terrioriale–. Si è appena conclusa l’edizione di quest’anno dei mercoledì di Desio. Ora abbiamo aperto un contributo per gli imprenditori che assumono e siamo accanto alle attività del territorio con il lavoro di promozione del progetto di e-commerce shopping desio, accompagnando chi ha difficoltà o timori ad andare online con la propria attività».

Desio, indagine in collaborazione con Confartigianato e Confcommercio sulle attività economiche locali

L’indagine, che si concluderà il 15 agosto 2022, è condotta in collaborazione con Confartigianato Desio e Confcommercio con l’Associazione Territoriale Alta Brianza. Il questionario è accessibile online sul sito del Comune di Desio ed è rivolto a tutte le attività economiche urbane di Desio (esercizi pubblici, commercianti, ambulanti, artigiani, imprese di servizi) .L’analisi delle risposte fornite sarà alla base del progetto che l’Assessorato presenterà a Regione Lombardia con l’obiettivo di ottenere un finanziamento nell’ambito della misura Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024. Info: suap@comune.desio.mb.it