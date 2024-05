Dal tetto in amianto a 2000 pannelli fotovoltaici, l’energia pulita brianzola a Pescara

Un impianto fotovoltaico da 1 megawatt “capace di generare energia pulita e rinnovabile per famiglie e imprese” è in corso di realizzazione a Pescara, realizzato da Gelsia, società di Aeb (Gruppo A2A).

Dal tetto in amianto a 2000 pannelli fotovoltaici, l’impianto di Gelsia servirà oltre 400 famiglie

L’impianto, che prevede un investimento da oltre 1,1 milioni di euro e i cui lavori sono iniziati nelle scorse settimane, sarà su un’area di quasi 5mila metri quadrati, composto da oltre 2.000 pannelli fotovoltaici e produrrà circa 1,26 GWh di energia elettrica l’anno.

Un quantitativo di energia pulita che consentirà di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di oltre 400 famiglie “evitando l’emissione in atmosfera di circa 332 tonnellate di CO2 all’anno”, dice l’azienda in una nota.

Gelsia Aeb A2A Fotovoltaico Pescara

Dal tetto in amianto a 2000 pannelli fotovoltaici, impegno per la transizione energetica

L’impianto, realizzato da Gelsia in collaborazione con SunCity, società di Pescara, sarà realizzato sul tetto di un edificio industriale, al posto dell’attuale copertura in amianto, e resterà nelle disponibilità di Gelsia per 25 anni. L’allaccio alla rete è previsto entro l’estate.

«La transizione energetica è uno dei pilastri del nostro piano industriale. Come AEB vogliamo fare la nostra parte e questa operazione conferma l’impegno del Gruppo per favorire lo sviluppo delle rinnovabili», spiega Massimiliano Riva, presidente di AEB.

«Gelsia è fortemente impegnata nella transizione energetica dei territori in cui opera». aggiunge Mauro Ballabio, presidente di Gelsia.