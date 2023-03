Cyber security, la monzese Digital Flex investe nella protezione dei dati

La cyber security è un tema molto sensibile, le aziende (e non solo), se non mettono al riparo le loro reti informatiche rischiano attacchi. L’azienda monzese Digital Flex, leader nella pre-stampa flessografica, ha deciso di prevenire con investimenti per mettere al sicuro il trattamento dati, la loro archiviazione e la gestione dei dati sensibili. L’azienda pone la sicurezza al primo posto e non solo per quanto riguarda gli ambienti, le procedure, i macchinari utilizzati. «La rete informatica è la spina dorsale dell’azienda – spiega Angelo Manzoni, Technical Service Manager di Digital Flex – e su di essa si concentra la nostra attenzione, tanto da essere stati dei precursori».

Alla Digital Flex di Monza rifatta la dorsale dati informatici

Circa un anno fa, ha infatti spiegato Manzoni, è stato avviato un progetto che ha riguardato il rifacimento della dorsale dati informatici della azienda a 10 gigabit Ethernet: «fondamentale per garantire la velocità di esportazione dei file verso l’esterno e che rende possibile il trasferimento dati a una velocità molto superiore alla media» e ancora la ristrutturazione completa della sala server, intervento che ha riguardato l’infrastruttura tecnologica tanto quanto la parte hardware e l’acquisto e installazione di nuovi server e storage dedicati. «Abbiamo conferito particolare importanza al tema del troubleshooting – aggiunge Manzoni – ovvero la possibilità di identificare problematiche legate a software, hardware o linea per identificare velocemente le relative soluzioni». Grande attenzione è stata data al backup dei dati, «per garantire ai clienti la salvaguardia e la protezione dei loro file, in particolare di quelli i cui fotopolimeri sono stati già stampati. Infatti, abbiamo ora attivi tre backup IMHO ulteriormente tutelati da salvataggi realizzati all’esterno dell’azienda, in strutture ad hoc».

Andrea Vergnano, Senior Executive Vice President Digital Flex

Digital Flex leader nella pre-stampa flessografica così tutela anche i proprio clienti

Digital Flex opera nel settore della flessografia da oltre 50 anni . «Investire sul nostro futuro, è in questo senso che vanno letti gli interventi compiuti in termini di cybersecurity, implementazione della rete aziendale e delle tecnologie – aggiunge Andrea Vergnano, Senior Executive Vice President di Digital Flex – La fiducia che i clienti ripongono in noi è il primo mattone su cui continuare a costruire un solido rapporto e dobbiamo realizzare tutti gli sforzi possibili per tutelare il loro stesso lavoro»