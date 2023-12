Confimi Industria archivia il 2023 con un +50% di iscritti

Una serata partecipata quella del Christmas Party di Confimi Industria Monza e Brianza, tradizionale appuntamento dell’associazione di categoria per lo scambio degli auguri natalizi, che quest’anno si è tenuto nella prestigiosa cornice di Villa Galimberti, a Osnago, nella Brianza lecchese.

Sponsor della serata, che ha visto la presenza di numerosi associati e partner, Allianz Bank e Allianz Trade. Come consuetudine, l’evento di fine anno è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte che, secondo quanto spiegato dal presidente Franco Goretti, è stato positivo.

Confimi Industria archivia il 2023: una realtà in crescita

«Ogni anno – ha detto Goretti nel suo breve intervento, rivolgendosi ai presenti – siete sempre di più e questo fa sicuramente piacere, così come ci fa piacere l’interesse di tanti manager e imprenditori che apprezzano la nostra cultura delle Pmi e del manifatturiero. Vedo tanta gente qui stasera e spero che molti possano essere i nuovi iscritti, così che, come negli ultimi 12 mesi, anche il prossimo anno potremo far segnare un +50% di nuovi associati».

Con il presidente era presente anche il direttore generale dell’associazione, Edoardo Ranzini, che ha voluto ricordare come «pochi giorni fa si è tenuta l’assemblea nazionale a Roma di questa realtà: una realtà che ha compiuto ormai 11 anni (fu fondata nel 2012, ndr) e che registra 60mila imprese associate sul territorio nazionale. Siamo in continua crescita».