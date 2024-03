“ConfartigianaTALK”, a Monza il talk show a misura di imprenditore con il giornalista Poletti

Si chiama “ConfartigianaTALK” ed è un ciclo di incontri della durata di un’ora, con cadenza mensile, per confrontarsi su attualità, economia, impresa, innovazione, cultura. L’iniziativa è lanciata da Apa Confartigianato Imprese in collaborazione con A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie. Un ciclo: “dedicato ad affrontare la complessità e le sfide del presente” spiegano gli organizzatori.

“ConfartigianaTALK – Ne parliamo in 60 minuti” il nome del nuovo format organizzato dalle associazioni che rappresentano gli artigiani e la piccola e media impresa nelle province di Milano Metropolitana e Monza e Brianza prevede cinque appuntamenti, da marzo a luglio ideato “a misura di imprenditore”.

Tutti gli appuntamenti di ConfartigianaTALK – Ne parliamo in 60 minuti si svolgeranno presso la sala Parlamentino (sala Gialla) di Apa Confartigianato Imprese, viale Stucchi 64, Monza dalle ore 20.00 (accredito e soft drink). Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

“ConfartigianaTALK”: si parte il 18 marzo, tema l’intelligenza artificiale

L’esordio sarà lunedì 18 marzo alle 20.30 con “Umano, poco umano”, il nuovo libro di Mauro Crippa, direttore Generale dell’informazione e della comunicazione Mediaset, che dialogherà con Matteo Flora, imprenditore e docente, e il curatore della rassegna, il giornalista e conduttore Roberto Poletti, quest’ultimo presenza in tutti gli incontri. L’incontro verterà sul tema dell’intelligenza artificiale e come si interseca con l’intelligenza artigiana, principio base dei mestieri del fare. “La data, non casuale, anticipa il San Giuseppe Artigiano, 19 marzo, ricorrenza che celebra il valore dell’artigianato”. Obiettivo della nuova iniziativa è di: “indagare i temi cari alla micro, piccola e media impresa con uno sguardo nuovo”. Si riserverà quindi spazio al mondo politico, economico e accademico: “ma anche a quello della divulgazione e dello spettacolo in un mix di personalità”.

“ConfartigianaTALK”: appuntamenti nella sede di Apa Confartigianato Imprese a Monza

I successivi appuntamenti del ciclo riguarderanno l’imprenditoria femminile, la formazione, il mondo delle quattro ruote, l’Europa e l’internazionalizzazione. Un best-of di ogni incontro troverà spazio all’interno del programma L’Italia che produce – Storie di Artigiani in onda su Telelombardia e Antenna3. Tutti gli incontri saranno successivamente a disposizione sul sito nelle aree riservate alle imprese associate delle associazioni organizzatrici. A margine degli incontri è previso un momento di networking tra imprenditori.