Concorezzo: i 54 dipendenti di Network Contacts saranno riassorbiti da tre società

Primi segnali positivi per la vertenza che riguarda la Network Conctacts di Concorezzo che gestiva il call center di Mediobanca. I 54 lavoratori della ditta brianzola saranno riassorbiti nelle nuove aziende incaricate del servizio sempre dalla banca.

Il presidente della IV Commissione permanente – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione del Consiglio Regionale Marcello Ventura ha annunciato, subito alla riunione di giovedì 14 settembre in Regione, che tutte le tre società che subentreranno nel servizio al posto di Network Conctacts: Covisan spa, Numero Blu spa e Meglio Questio si sono dette disponibili ad assumere il personale in servizio nell’azienda. In un primo tempo solo Meglio Questio si era dichiarata disponibile a questa operazione, ma ora, con la mediazione del presidente della Commissione, tutte tre le società garantiranno il passaggio automatico dei dipendenti nelle loro aziende.

Per altro i sindacati e in particolare la Cgil di Monza e regionale della Lombardia avevano denunciato che Mediobanca non avevano rispettato questa clausola prevista comunque dal contratto nazionale che prevede l’assorbimento nel caso di passaggio d’appalto. Erano presenti in commissione oltre che gli esponenti sindacali di Slc Cgil Monza Brianza e Lecco, Cgil Lombardia, Rsa Network Conctacts e Uilcom Uil Milano e Lombardia anche rappresentanti della provincia di Monza e Brianza. Il presidente Ventura si è detto soddisfatto di questo passo in avanti per la salvaguardia dei 54 posti di lavoro nell’azienda brianzola.