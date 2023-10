Candidate record per il premio Itwiin: sono inventrici e innovatrici

Le candidate all’edizione 2023 del premio Itwiin, promosso dall’Associazione italiana donne inventrici e innovatrici, sono state trentaquattro: «Il numero più alto di partecipanti mai registrato da quando il premio è stato istituito», quindici anni fa. Lo spiega Gianni Tartari, socio di Itwiin e delegato locale per l’organizzazione dell’evento.

La cerimonia di premiazione è in programma venerdì 20 ottobre, al termine del convegno “Sinergia tra ricerca, industria e società: le donne promotrici di innovazione” organizzato presso la sede territoriale di Assolombarda e introdotto dai saluti istituzionali di Itwiin, Comune di Monza, Steamiamoci, Fidapa Bpw Monza e Brianza, Fidapa Bpw Modoetia Corona Ferrea e Lions Club Monza Teodolinda.

“Le donne nella ricerca: quali opportunità”, “L’innovazione femminile nell’industria”, “Come sono arrivata alla mia innovazione”, dedicata alla presentazione di alcune realtà locali, e “L’innovazione femminile nel sociale” le tematiche che saranno approfondite nel corso della giornata di lavori (che saranno trasmessi in diretta streaming sul sito di Assolombarda).

Il bando, lanciato alla fine dello scorso aprile, era rivolto a “tutte le donne italiane, residenti o operanti in Italia”: le trentaquattro candidate concorreranno per un riconoscimento nelle categorie “Migliore inventrice”, “Migliore innovatrice”, “Donna eccezionalmente creativa”, “Capacity building” e “Alta formazione”.

L’edizione di quest’anno prevede anche di assegnare un premio speciale al “Miglior progetto per la sostenibilità”. L’Associazione delle donne inventrici e innovatrici (itwiin.org), Presieduta da Francesca Romana Grippaudo, è stata fondata nel 2007 “con la mission – si legge online – di aiutare altre donne, portatrici di idee e innovazioni, a realizzare le proprie aspirazioni, a migliorare la stima di sé, ad ampliare i propri orizzonti ed esperienze”.