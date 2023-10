Business e digitale, Intesa Sanpaolo premia dieci aziende

Dall’hinterland milanese alla Brianza lecchese, Intesa Sanpaolo con il programma “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” ha premiato dieci aziende che hanno saputo dare una svolta digitale al loro business nel campo del commercio, del turismo e della ristorazione.

Business e digitale, cos’è il programma “Crescibusiness digitalizziamo”

Una delegazione guidata dal Direttore Regionale Milano, Monza e Brianza, Pierluigi Monceri, ha quindi fatto visita a Angela Lab, Cascina Martesana, Cloe Di Veneroni Valerio, Electrocleaning, Fiordipanna, Nuova Audio Musicmedia Nam Milano, Petalo (di Osnago), Roba Da Babywearing, Scenes Gz Treviglio.Media, Ugo Pnp.

Sono state premiate per la trasformazione del business model, per l’infrastruttura digitale evoluta, per i metodi di pagamento innovativi. A tutte è stata consegnata una targa di merito e offerta l’opportunità di essere affiancate in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l’offerta di servizi su misura e formazione.

Business e digitale: «Usando bene le potenzialità del digitale si può recuperare competitività, crescere e creare nuova occupazione»

«Digitalizzare un’impresa significa farla crescere, mantenerla competitiva raggiungendo nuovi segmenti di mercato – ha detto Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo – Grazie al programma Crescibusiness Digitalizziamo in Tour valorizziamo le piccole realtà del territorio di Milano e della Brianza che hanno ideato soluzioni innovative per accrescere il loro business. Intesa Sanpaolo supporta e incoraggia la transizione sostenibile e digitale anche delle piccole imprese del settore artigianale, commerciale, del food e turistico che sono l’anima imprenditoriale dei nostri territori. Le loro storie sono esemplari, usando bene le potenzialità del digitale si può recuperare competitività, crescere e creare nuova occupazione».