Banco di Desio pronto a fare ingresso nel capitale sociale di Dynamica Retail spa

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (FTSE – BCO Desio Brianza) ha comunicato di avere sottoscritto con i soci di Dynamica Retail S.P.A, “società attiva nel campo della erogazione di finanziamenti a clientela privata garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio”, un contratto di compravendita e un accordo di investimento con oggetto l’ingresso, da parte di Banco Desio, nel capitale sociale di Dynamica mediante l’acquisto della maggioranza del capitale sociale e la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a Banco Desio.

Banco di Desio nel capitale di Dynamica Retail spa: “partecipazione non inferiore all’80%”

Una volta perfezionata l’operazione, “la cui esecuzione è subordinata, tra le altre cose, all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia”, Banco Desio verrà a detenere una partecipazione non inferiore all’80% del capitale sociale di Dynamica, mentre la quota rimanente sarà detenuta dall’attuale management “che continuerà a contribuire alla crescita della Società nell’ambito del Gruppo Banco Desio”.

La compravendita delle azioni Dynamica, rappresentative del 57% del relativo capitale sociale, “vedrà il pagamento di un corrispettivo preliminare di circa 1,2 milioni“, mentre “l’aumento di capitale riservato a Banco Desio sarà pari a circa 6-7 milioni” (gli importi definitivi saranno determinati, spiega Banco Desio, in funzione dei risultati di Dynamica al 31 dicembre 2023 nonché del mantenimento dei coefficienti di vigilanza). Il pagamento del corrispettivo “avverrà interamente in denaro tramite mezzi propri e il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024”. Gli accordi vincolanti prevedono anche un’opzione di acquisto a favore di Banco Desio da esercitare a partire dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, per le azioni rimanenti.

Alessandro Decio, amministratore delegato e direttore generale Banco Desio

Banco Desio, l’amministratore delegato: “Vogliamo raddoppiare la nostra presenza nella cessione del quinto”

“L’operazione rappresenta un primo passo nell’implementazione del Piano Industriale del Gruppo Banco Desio “Beyond 2026”, orientato a raddoppiare in arco piano la nostra presenza nel settore della cessione del quinto” ha commentato Alessandro Decio, amministratore delegato del Banco Desio. “L’operazione – precisa ancora il Banco Desio – consentirà l’ampliamento della presenza sul mercato e una diversificazione delle fonti di generazione di ricavi a fronte di un limitato assorbimento di capitale. Si precisa che nell’esercizio 2022 Dynamica ha registrato una produzione in termini di montante lordo pari a 173,4 milioni e una perdita pari a 2,3 milioni”.