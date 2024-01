Auto nuove, i monzesi e brianzoli preferiscono le francesi

Renault (198) e poi Toyota-Lexus e Volkswagen a pari merito (137). Si tratta del podio delle case automobilistiche preferite dai monzesi e brianzoli, almeno stando ai dati delle immatricolazioni di autovetture nuove a dicembre (dai Unrae – Ministero delle Infrastrutture e dei traporti). Sono state in tutto 1.629 le automobili nuove acquistate da residenti in provincia il mese scorso (contro le 1.363 del dicembre 2022 quando in vetta ci fu Toyota seguita da Renault e Volkswagen), un numero che ha collocato Monza e Brianza al quarto posto in regione dopo (ovviamente) Milano (5.880), Brescia (1.961) e Bergamo (1.718). A livello nazionale Milano è stata superata da Firenze (6.194), Roma (9.230), Torino (9.879), e dalla sorprendente Trento (12.631).

Auto nuove, i dati delle immatricolazioni e le marche più acquistate a Monza e in Brianza

Scendendo dal podio, sempre in Brianza, non si incrocia ancora la casa automobilistica nazionale, Fiat (86), preceduta da Bmw (89) e Ford (87), quindi a seguire Hyundai con 81, Peugeot con 76 e poi Jeep (con Chrysler e Dodge) con 71. Apprezzata anche la rumena Dacia della best seller Duster con 56 automobili nuove immatricolate, Citroen/Ds con 55, Skoda con 48 e Audi con 46. Mercedes a dicembre ha messo su strada in provincia 36 auto nuove, 42 Nissan, 41 Cupra. L’Alfa Romeo ha immatricolato in Brianza 14 auto, otto la Porsche.

Auto nuove, a livello nazionale a dicembre Fiat superata da Volkswagen ma resta regina nel 2023

A livello nazionale, sempre a dicembre, Fiat è stata superata da Volkswagen (10.752 contro 10.523 auto nuove immatricolate) con la casa italiana che ha registrato un -16% nel mese (rispetto a dicembre 2022) e un -2,45% su base annuale (2023 rispetto al 2022) dove è in vetta con 174.580 auto immatricolate seguita da Volkswagen (122.794), Toyota (98.713) e Dacia (85.568), con la differenza che le ultime tre hanno guadagnato quote sul mercato (+26,98% per la casa rumena in orbita Renault rispetto al 2022). Da registrare, sempre su base annua, il +310% di Mg e il +196,75% di Tesla che ha venduto 16.633 auto nel 2023 contro le 5.605 del 2022.

Auto nuove, tra le alimentazioni ibride al 36% di quota, elettriche al 4,2%

L’intero 2023 si è chiuso con 1.566.448 immatricolazioni, ovvero il +19% sul 2022, ma con un calo del 18,3% sul 2019. Alimentazioni: il motore nel 2023 è cresciuto al 28,3% di quota (+0,8%) e a dicembre ha visto un quarto delle immatricolazioni in più (+4,7%). Il diesel è sceso al 17,8% di quota nell’intero 2023 (-2,1%) e a dicembre calo di quasi 5 punti al 15,6%. Il Gpl chiude il 2023 al 9%, in linea con la quota 2022 e con il risultato di dicembre. Le ibride hanno guadagnato 2,1 punti percentuali (36,2%; 35,2% in dicembre), 10% di “full” hybrid e 26,2% “mild” hybrid. Infine le elettriche: 2023 al 4,2% di share, mezzo punto in più del 2022.