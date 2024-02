Assolombarda in visita all’Officina Fratelli Cortiana di Brugherio

L’innovazione coniugata al saper fare e alla tradizione sono due caratteristiche che contraddistinguono la manifattura brianzola e che trovano espressione nelle piccole e medie imprese del territorio. Tra queste anche l’Officina Fratelli Cortiana di Brugherio che il Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, Gianni Caimi ha visitato martedì 6 febbraio.

Assolombarda in visita all’Officina tra tradizione e innovazione

Fondata agli inizi degli anni ‘60 da Enrico Cortiana, l’azienda, si occupa della cesoiatura, taglio laser, punzonatura, piegatura, saldatura, assemblaggio di particolari meccanici. Negli anni, l’Officina F.lli Cortiana ha ampliato le produzioni grazie all’implementazione della tecnologia nelle lavorazioni dei metalli.

Assolombarda in visita all’Officina e le parole di Caimi

“L’innovazione è un valore non solo per le grandi imprese ma soprattutto per le piccole e medie che concentrano nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e prodotti, le opportunità di crescita – ha affermato Gianni Caimi, Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda -. Una trasformazione più che mai necessaria in un panorama nazionale e internazionale dove la competitività delle nostre aziende si fonda sulla propensione al cambiamento e su un mix di tradizione e innovazione, di professionalità altamente qualificate e di cura artigianale che rende uniche molte delle imprese del territorio”.