Apa Confartigianato: “Iscrizioni fino al 31 luglio per votare al congresso”

L’assemblea è fissata per l’autunno. Ma c’è tempo fino al 31 luglio per presentare l’iscrizione ad Apa Confartigianato Imprese e partecipare alla vita associativa. Con l’iscrizione si acquisisce il diritto di voto attivo e passivo in occasione del 17° congresso associativo che si terrà dopo l’estate.

Apa Confartigianato: “Gli imprenditori così possono difendere i mestieri artigiani”

“Far parte di Confartigianato Imprese e partecipare alle attività associative permette agli imprenditori di poter difendere, nelle sedi opportune, i mestieri artigiani – spiega l’associazione – permette di promuoverli tramite iniziative ad hoc sul territorio e con le categorie di riferimento. Il congresso, che auspichiamo possa essere un momento partecipato e di rinnovamento, è una importante occasione per vivere dall’interno la vita di un’associazione”.