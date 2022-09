Accesso agli incentivi Pnnr, Banco Desio lancia una piattaforma digitale dedicata alle imprese

Una piattaforma digitale per aiutare le imprese ad accedere agli incentivi previsti dal Piano nazionale ripresa resilienza. Si chiama “Go 2 Incentives” ed è “firmata” da Banco Desio, da sempre legato ai territori in cui è presente e al fianco di imprese. La piattaforma “abilita un accesso rapido e chiaro alle aziende nel soddisfare specifici bisogni connessi agli incentivi PNRR e ai fondi europei” ed è nata dalla collaborazione con Deloitte.

Go 2 Incentives, la piattaforma digitale Banco Desio: cosa offre

La piattaforma digitale Go 2 Incentives: “Offre la possibilità ai clienti di richiedere al proprio Gestore Banco Desio maggiori informazioni in merito alle soluzioni finanziarie dedicate – spiegano dall’Istituto di credito brianzolo – Per coloro che sono interessati a ricevere assistenza nella preparazione della domanda di accesso agli incentivi, è possibile richiedere direttamente da “Go 2 Incentives” il supporto di un team dedicato di Deloitte grazie ad un processo interattivo e di tutoring specialistico ad hoc“.

Go 2 Incentives, la piattaforma digitale Banco Desio “tagliata su misura”

“Go 2 Incentives” offre inoltre: “un’informativa organica ed esaustiva degli avvisi e dei bandi favorendone l’accesso anche con advisory specialistico. Un’occasione unica quella dei fondi europei, per aiutare i nostri clienti a cogliere tutte le possibili opportunità e non solo con il nostro supporto finanziario” commenta Alessandro Decio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio. Grazie alla piattaforma i clienti hanno la possibilità: “di incrociare e profilare le opportunità previste dal PNRR con le loro caratteristiche ed esigenze specifiche – per settore di attività economica, territorialità di interesse, finalità dell’investimento – per identificare gli incentivi a loro più idonei visualizzandone nel dettaglio le caratteristiche chiave come le modalità di accesso, requisiti, beneficiari“.