A2A, l’illuminazione pubblica cresce e dà luce anche all’arte

A2A Illuminazione Pubblica continua a crescere e prosegue nell’impegno per dare nuova luce ai siti storici e ai monumenti delle città. Il piano industriale della società controllata al 100% da Aeb prevede di superare i 300.000 punti luce gestiti in numerosi comuni italiani: l’ultima gara vinta, in ordine di tempo, è quella di Bareggio, nel Milanese.

A2A, l’illuminazione pubblica dà luce alle mura di Bergamo e alla Strada del soccorso di Brescia

Nel frattempo cresce anche il progetto di valorizzazione dei monumenti storici, arricchito della “nuova luce” data alle mura di Bergamo e alla Strada del soccorso di Brescia.

A2A, l’illuminazione pubblica cresce: a Monza e al Sud

La società si sta sviluppando a livello nazionale. Oltre alla gestione di piazze storiche come Milano, Brescia e Bergamo, a partire dal 2022 ha vinto gare per oltre 29mila punti luce: dal mese di giugno in partneship con Acinque ha iniziato a operare nel Comune di Monza. Al sud anche a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, e Parabita, nel Leccese.