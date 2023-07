A2A Illuminazione Pubblica, controllata da Aeb, continua la sua crescita

A2A Illuminazione Pubblica, società controllata per intero dalla seregnese Aeb, a seguito dell’operazione di integrazione con A2A, prevede di superare i 300mila punti luce gestiti sul territorio italiano. Lo indica il suo piano industriale. Lo sviluppo commerciale dell’attività ha portato recentemente alla vittoria nella gara per la gestione dell’illuminazione pubblica a Bareggio, nel milanese, mentre il progetto di valorizzazione dei monumenti storici si è arricchito, con gli interventi alle mura di Bergamo ed alla strada del soccorso di Brescia.

A2A Illuminazione Pubblica: nel 2022 distribuiti dividendi per 18 milioni di euro

A partire dal 2022 ad oggi, A2A Illuminazione Pubblica ha ottenuto successi in gare che le hanno portato in dote 29mila nuovi punti luce, confermando il proprio ruolo di player primario a livello nazionale. Tra le nuove realtà servite, figurano Monza, in partnership con Acinque, San Gregorio Magno, nel salernitano, e Parabita, nel leccese. Inoltre, nel biennio sono state avviate le gestioni di ulteriori 18mila 681 punti luce ad Abbiategrasso, Trezzano sul Naviglio, Sedriano, Villanterio, Verderio ed in altri undici Comuni del lecchese. Complessivamente, le performance economiche nel 2022 hanno consentito di distribuire 18 milioni di euro a titolo di dividendi ai soci, con un incremento del 44 per cento.