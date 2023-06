È stato inaugurato nella mattinata di giovedì, all’interno dell’Energy Park di Vimercate, nel Green Building Campus, il nuovo quartier generale europeo di Haier.

Il colosso del settore dei grandi elettrodomestici ha scelto nuovamente l’Italia e la Brianza (dopo l’hub di Brugherio) per rafforzare la sua presenza in Europa.

A Vimercate il nuovo quartier generale europeo di Haier: efficienza e sostenibilità

La nuova sede è stata ideata all’insegna della sostenibilità e dell’efficienza energetica, in un ambiente interamente plastic-free e certificato secondo i più alti standard di gestione dell’energia. All’interno oltre 2.600 metri quadrati complessivi distribuiti su tre piani che ospiterà i più di 500 dipendenti di Haier Europe.

Presente anche un’area dedicata all’esposizione dei prodotti, dove i visitatori potranno scoprire e sperimentare le soluzioni IoT e la connettività in cucina, in lavanderia e negli scenari domestici.

A Vimercate il nuovo quartier generale europeo di Haier: il taglio del nastro

Al taglio del nastro erano presenti Yannick Fierling, CEO di Haier Europe, il Senior Leadership Team dell’azienda, il Console Generale della Cina a Milano Liu Kan, del sindaco di Vimercate Francesco Cereda, Alessandro Spada, Alessandro Scarabelli e Gianni Caimi di Assolombarda e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha inviato un video messaggio ai presenti al taglio del nastro vimercatese.

A Vimercate il nuovo quartier generale europeo di Haier: «Italia centrale»

«Abbiamo lavorato tanto a questo progetto e le celebrazioni di oggi confermano l’importanza e la centralità dell’Italia nella strategia di crescita di Haier Europe – ha dichiarato Yannick Fierling, ceo di Haier Europe – Il nostro nuovo Quartier generale europeo, nato dall’esigenza di creare un ambiente di lavoro intelligente e dinamico, costruito eliminando tutte le barriere e i confini per facilitare la collaborazione tra i vari team e incoraggiare la creatività e la condivisione di idee in un ambiente di lavoro moderno e aperto». Fierling ha aggiunto che «la nuova sede esprime al meglio la cultura di Haier basata su imprenditorialità, Zero Distance, e Internet of Things, e avevamo bisogno di una casa che rispecchiasse la nostra ambizione e la nostra filosofia».

A Vimercate il nuovo quartier generale europeo di Haier: il ministro Adolfo Urso

Il ministro Urso ha invece rimarcato come questo sia un esempio di una ritrovata attrattività del nostro paese e il console Liu Kan ha prospettato nuove collaborazioni tra Cina e Italia in considerazione della complementarietà delle due economie. Cereda ha invece ricordato quanto Vimercate sia sempre stata scelta come sede da aziende «ad alto tasso di tecnologia – le sue parole – l lavoro dell’amministrazione è creare le condizioni perché questo possa continuare anche in futuro. Operazioni come l’Energy park sono tasselli che vanno in questo senso».

Haier: investimenti anche a Brugherio

Il gruppo Haier ha inoltre annunciato investimenti anche sulla sede di Brugherio che lo porteranno ad avere un rilancio completo in termini di layout, impianti ed efficientamento energetico.