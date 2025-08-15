La Lambrada, festival che vuole raccontare il fiume Lambro e tramandare il genio di Francesco Magni, che coinvolge i comuni di Arosio, Briosco, Carate Brianza, Giussano e Verano Brianza, entra anche quest’anno nel vivo. L’occasione la offrirà domenica 24 agosto una passeggiata con musica nella valle dei mulini a Verano Brianza, che inizialmente era stata calendarizzata all’inizio di luglio, quando però il maltempo aveva comportato il suo rinvio.

Lambrada: l’articolazione del pomeriggio

Il programma aprirà alle 15, con appunto la passeggiata dalla chiesa parrocchiale e dalla Geseta alla valle dei mulini, lungo il percorso de I Bocia. Ad accompagnare i presenti sarà Marco Longoni, storico e scrittore. Alle 17, il cortile del mulino Bistorgio ospiterà musiche e danze folk dall’Europa, con il contributo del gruppo ReUm & duo Fabriano-Rossi. Per informazioni ulteriori, è possibile telefonare al 333/ 8024913