“L’unico finale possibile”. È il titolo del nuovo romanzo di Paola Cereda, che l’autrice presenterà sabato 25 ottobre, alle 21, nella sala consiliare di via Vittorio Veneto 45 a Veduggio con Colzano. Psicologa, Cereda nel corso della sua lunga esperienza nel settore culturale si è avvicinata al teatro comunitario, spinta dalla sua passione per il settore teatrale. Abitualmente, si occupa di progetti artistici e culturali in ambito sociale.
Veduggio: il testo racconta la storia di un aspirante calciatore senegalese
Durante la serata, alla quale contribuirà anche Mauro Tosoni, avvocato, Cereda dialogherà con Giampietro Corbetta, coordinatore del gruppo di lettura. Il testo racconta l’esperienza di una coppia di giovani residente in un quartiere periferico di Torino, che decide di ospitare un ragazzino senegalese, promessa del calcio arrivata in Italia sulla scorta delle promesse di un sedicente procuratore sportivo, poi disattese. L’ingresso per il pubblico sarà ibero.