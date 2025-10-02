Vedano, va cuma l’è buna: torna la gara di torta paesana

Profumo di cacao, amaretti, pane raffermo e latte: torna il concorso più dolce e brianzolo che c’è. Sabato 4 ottobre alle 16, in Sala della Cultura, si terrà “Va ma l’è buna”, la gara dedicata alla torta paesana. Chi pensa che la propria versione sia la migliore può iscriversi entro giovedì 2 ottobre nei seguenti esercizi: Bar Biassoni, Ul Bar dal campanen, Barlattaio da Nevio, Cartoleria Lo Scricciolo, Panificio Albericci. Una giuria selezionata decreterà la torta più buona e bella di Vedano. E tutta la cittadinanza potrà degustare le torte in gara.