Una delegazione, formata dal sindaco di Vedano al Lambro Marco Merlini, dal presidente del Consiglio Claudio Lamberti e dall’assessore alle Pari opportunità Chiara Altieri, è stata accolta venerdì 20 giugno a Domene dal sindaco Chrystel Bayon e da Sylvie Treppo, a capo del comitato di gemellaggio. L’occasione è stata la festa della musica, che in tutta la Francia si festeggiava nel weekend tra venerdì 20 giugno e domenica 22 giugno, festa che ha visto come protagonista il corpo musicale San Luigi e i suoi trentacinque membri, inclusi il presidente Simonetta Fumagalli e il direttore Enea Bezzi. In tale occasione, la delegazione italiana ha conosciuto una rappresentanza della municipalità tedesca di Mühlhausen-Ehingen, gemellata con Domene, con cui è nata una affettuosa amicizia.

Gemellaggio: un rapporto di amicizia ormai consolidato

Con gli amici francesi c’è stato un momento di confronto per imbastire i progetti futuri e per rafforzare e ampliare ulteriormente lo scambio culturale, che negli anni ha visto coinvolti i ragazzi della scuola media Giovanni XXIII, i ragazzi della società sportiva Gs Vedano e i “ragazzi” del Ferrari Club di Vedano al Lambro, che hanno recentemente partecipato a Domene ad una mostra sulla Formula 1, contribuendo con importanti reperti.

Gemellaggio: previsto un omaggio musicale all’Italia

Sabato 21 giugno, in serata, si sono esibiti i cori di Domene, ma anche un coro speciale composto dai membri delle amministrazioni e dai comitati di gemellaggio, che ha cantato tre brani nelle tre lingue. A seguire l’esibizione del corpo musicale San Luigi, che ha avuto inizio con i tre inni nazionali, per poi spaziare da un omaggio a Mina, a Domenico Modugno, a Napoli, a Zucchero sino ad Ennio Morricone e Santana.

Gemellaggio: un pranzo ha concluso l’esperienza

Domenica 22 giugno, in mattinata, il corpo musicale San Luigi ha tenuto una breve esibizione nella Casa di riposo di Domene. Alla fine dell’esibizione i componenti del corpo musicale hanno salutato singolarmente gli ospiti della casa di riposo e tanta e diffusa è stata la commozione. La giornata di domenica 22 giugno si è chiusa con il pranzo all’eliporto di Domene, che ha sancito il meraviglioso rapporto ormai consolidato tra le due amministrazioni e che ha creato l’occasione per conoscere nuovi amici con cui si stanno valutando ulteriori iniziative di scambio culturale.