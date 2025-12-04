Brianza Nord Cultura e tempo libero

Un anno da chef con il Cittadino: arriva il calendario 2026 insieme all’Olivetti

Il calendario 2026 arriva nelle edicole giovedì 11 dicembre e sabato 13 dicembre insieme al Cittadino: un anno insieme all'alberghiero Olivetti.
di
Il Cittadino Calendario 2026 Copertina per edizione Monza
Il Cittadino Calendario 2026 Copertina per edizione Monza

Arriva nelle edicole giovedì 11 dicembre e sabato 13 dicembre. Insieme al Cittadino, distribuito gratuitamente con il giornale, i lettori troveranno il calendario 2026. È la tradizionale iniziativa editoriale per trascorrere il nuovo anno insieme.

Il tema 2026 è goloso: il calendario – nelle cinque declinazioni di Monza, Brianza Nord, Brianza Sud, Vimercatese e Valle del Seveso – è stato realizzato con l’Istituto alberghiero Olivetti di Monza e accompagnerà i lettori mese dopo mese alla scoperta delle ricette proposte insieme agli studenti. Con fotografie e procedimenti per provare a replicare le tecniche dei futuri cuochi di Monza e Brianza.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags