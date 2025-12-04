Arriva nelle edicole giovedì 11 dicembre e sabato 13 dicembre. Insieme al Cittadino, distribuito gratuitamente con il giornale, i lettori troveranno il calendario 2026. È la tradizionale iniziativa editoriale per trascorrere il nuovo anno insieme.

Il tema 2026 è goloso: il calendario – nelle cinque declinazioni di Monza, Brianza Nord, Brianza Sud, Vimercatese e Valle del Seveso – è stato realizzato con l’Istituto alberghiero Olivetti di Monza e accompagnerà i lettori mese dopo mese alla scoperta delle ricette proposte insieme agli studenti. Con fotografie e procedimenti per provare a replicare le tecniche dei futuri cuochi di Monza e Brianza.