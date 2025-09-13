Da diversi anni, in occasione della festa patronale di Triuggio, che ricorre a settembre, la Pro Loco di Triuggio organizza, in collaborazione con la parrocchia, mostre a tema. Quest’anno il titolo delle esposizioni, curate da diversi artisti, è “Fratello Fuoco”, un omaggio al Cantico delle Creature di San Francesco, che celebra il fuoco come creatura divina che illumina la notte e trasforma la materia in luce, simbolo d’amore e elevazione spirituale.

Pro Loco: pittura, fotografia, poesia e molto altro in cartellone

A Triuggio, dal 19 settembre al 22 settembre prossimi, in via Marconi 1, saranno allestite la mostra di pittura d’arte contemporanea con il gruppo dei Pittori di Triuggio, che godrà della partecipazione di numerosi artisti, la mostra di fotografia, in collaborazione con il Gruppo Fotografico di Rodolfo Zardoni, la mostra di poesie con il laboratorio LibereParole di Iride Enza Funari e con le poesie di Alessandro Villa e Luciano Ponzoni, l’esposizione di scultura con Adriana Adobati e Vittorio Mosca, di oggetti di Ambrogio Aldo Cazzaniga, merletti di Agnese Molinelli, locomotive a vapore di Frediano Palazzi.

Pro Loco: inaugurazione prevista venerdì 19 settembre

Le diverse iniziative d’arte e cultura, che si racchiudono in una sola ed il cui allestimento è curato dalla presidente di Pro Loco, Rosanna Zolesi, godono del patrocinio del comune di Triuggio, del Parco della Valle del Lambro, della Bcc di Triuggio e del Lions Club Canonica Lambro. L’inaugurazione aperta al pubblico è in programma venerdì 19 settembre, alle 18, all’oratorio di Triuggio.