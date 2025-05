Il Cammino di Sant’Agostino, Renato Ornaghi, Bellavite editore

Un Papa agostiniano e un’opportunità per percorrere i suoi passi nella fede: è quella offerta dal volume “Il cammino di Sant’Agostino”, edito nel 2009 da Bellavite editore di Missaglia con l’Opificio monzese delle pietre dure per raccontare il progetto di un “pellegrinaggio in Brianza”. A firmarlo è stato Renato Ornaghi, che d’altra parte quel progetto lo ha inventato. “Il Cammino di Sant’Agostino è un percorso di pellegrinaggio a piedi, concepito in modo da congiungere venticinque Santuari Mariani sul territorio della Brianza portandosi poi sulla tomba del Santo, a Pavia, passando per Milano – si legge in esergo al libro – Articolato in diciotto giorni di cammino per una lunghezza di circa 415 chilometri, esso è innanzitutto un percorso di fede, ma anche un tragitto di meditazione su un territorio ricco di testimonianze artistiche, storiche e religiose ancora sconosciuto ai più. Terra abitata da letterati e poeti, luogo per ville di delizia di antichi nobili proprietari terrieri o di più moderni imprenditori, ancora oggi la terra brianzola sa coinvolgere e stupire il viaggiatore meno distratto con inedite sorprese. Il Cammino di Sant’Agostino, al di là delle sue significative motivazioni di tipo religioso, serve a far conoscere e apprezzare al meglio le terre di Brianza (il Brianzashire) agli italiani, all’Europa e al mondo, ma prima ancora ai suoi troppo indaffarati indigeni brianzoli“.

Il “Cammino di Sant’Agostino” di Bellavite con il Cittadino

Torna ora di prepotente attualità in occasione dell’elezioni al soglio di Pietro di papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, statunitense il cui percorso vocazionale è all’interno dello spirito agostiniano e che dell’ordine stesso è stato priore generale a partire dal 2001. «Per noi la figura del nuovo papa è un segno profetico, un richiamo a riscoprire le radici dell’unità nella diversità, della comunione nella ricerca. Ma è anche un invito a valorizzare i territori come la Brianza e la Lombardia, che custodiscono memorie viventi della conversione e della grazia» ha detto di recente l’associazione.

Per saperne di più o compiere il pellegrinaggio con la dovuta preparazione, il libro di Bellavite (272 pagine)