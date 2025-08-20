Sovico, la Festa dello Sport 2025 diventa… Olimpica

La Festa dello Sport a Sovico diventa… Olimpica. La giunta comunale di centrodestra guidata dal sindaco Barbara Magni ha aderito al progetto di Regione Lombardia Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano- Cortina 2026 attraverso la Festa dello Sport 2025. L’evento locale avrà quest’anno una speciale declinazione: sabato 13 settembre, dalle 10 alle 18, il centro sportivo di via Santa Caterina ospiterà, tra musica ed attività, una giornata che sarà di promozione, con iniziative collaterali, ai giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in una ideale staffetta tra il capoluogo lombardo ed i territori della regione. Anche Sovico celebrerà i valori olimpici, raccontando il territorio da una nuova prospettiva tra tradizione e innovazione e diffondendo la conoscenza dell’offerta turistica esperienziale regionale.

Sovico, la Festa dello Sport 2025: tanti gli eventi collaterali ospitati in collaborazione con Regione

L’appuntamento di sabato 13 settembre avrà dunque una cornice speciale e consentirà a bambini, ragazzi ed adulti di prendere parte ad una giornata di dimostrazioni, prove e giochi dove le associazioni e società sportive saranno protagoniste. Un evento aperto a tutti durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive. Sarà un’occasione per avvicinarsi al mondo dello sport in un’atmosfera di condivisione. Alle 17 circa, si terrà la premiazione dello Sportivo dell’anno e la consegna del riconoscimento Una vita per lo sport, destinato a coloro che hanno dedicato la propria carriera alla promozione dell’attività fisica e dello spirito sportivo. Sarà presente anche un’area ristoro per permettere ai partecipanti e agli spettatori di godere di una pausa ristoratrice durante l’evento. Ed ancora, uno spazio cinofilo dove fare sport con il proprio cane. Un’occasione speciale per vivere una giornata all’insegna della pratica sportiva nel luogo deputato al divertimento e alla socializzazione, il centro sportivo di via Santa Caterina. L’amministrazione comunale di Sovico ha concordato l’organizzazione della Festa con alcune realtà sportive locali attraverso una riunione nel mese di giugno nella quale si sono poste le basi per un programma che ci si augura sia coinvolgente e ricco. L’edizione 2025 sarà poi come detto particolarmente interessante per il richiamo ai Giochi di Milano Cortina. Lo spirito olimpico pervaderà l’atmosfera della Festa dello Sport e le premiazioni degli sportivi più in luce contribuiranno a rendere l’evento cittadino di alto profilo.