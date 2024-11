Seregno, via alle iniziative natalizie: musica, teatro e solidarietà verso la festa più attesa

L’accensione della simbolica stella, già posizionata in piazza Concordia, di fronte alla basilica San Giuseppe, accompagnata dall’animazione dei coretti degli oratori della comunità pastorale San Giovanni Paolo II, introdurrà ufficialmente il territorio di Seregno domenica 1 dicembre, alle 16.15, nel percorso che conduce al Natale. Il cartellone di appuntamenti, promosso dalla rete d’impresa ViviSeregno, con il contributo dell’amministrazione comunale, è stato presentato mercoledì 27 novembre, nel tendone Xmas Theatre, che in piazza Risorgimento vedrà gli attori comici Superzero e Pistillo proporre le iniziative per i più piccoli. L’aspetto più evidente da questo punto di vista sono le luminarie che abbelliscono il centro storico, partendo proprio dalla già citata stella in piazza Concordia. Segni natalizi saranno inoltre collocati anche al di fuori dell’area centrale, in via Montello, sul piazzale del santuario di Santa Valeria, in viale Tiziano, in piazza Matteucci, in via Bottego ed in piazza Liberazione.

Natale: ricco il palinsesto di attività per i bambini

I protagonisti del momento di presentazione delle iniziative

Nell’Xmas Theatre, le attività interesseranno tutti i weekend da qui a Natale, nelle giornate di sabato e domenica, a partire da sabato 30 novembre. Inoltre, martedì 24 dicembre, vigilia della notte più attesa dell’anno, è previsto il doppio appuntamento, mattutino e pomeridiano, con “Incontriamo Babbo Natale”. Il programma si concluderà lunedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania. La partecipazione ai singoli eventi è gratuita, ma occorre la prenotazione su seregnostore.it (link: https://seregnostore.it/420-natale).

Natale: Casa della Carità in campo a favore di chi ha bisogno

A corollario, la Casa della Carità di via Alfieri riproporrà Gli Angeli del Natale, progetto che consentirà di fare un regalo a persone che, altrimenti, difficilmente lo potrebbero ricevere. Gli interessati possono acquistare un dono, impacchettarlo e consegnarlo alla casetta solidale di piazza Risorgimento sabato 7 dicembre, domenica 8 dicembre, sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre. «Nel 2023 -ha spiegato il direttore Gabriele Moretto, durante la presentazione del calendario nell’Xmas Theatre-, i beneficiari sono stati duecentotrenta. Quest’anno le richieste sono già trecentoventi». In più, sarà possibile sostenere la consegna di alimenti ai bisognosi da parte della stessa Casa della Carità, con contributi tra i 5 ed i 20 euro.

Natale: consulta del volontariato protagonista ne L’Auditorium

Dal canto suo, la consulta del volontariato ha curato invece una duplice manifestazione ne L’Auditorium: sabato 30 novembre, alle 21, è contemplato un concerto dei Fine Brains, domenica 1 dicembre, alle 15, alle 16 ed alle 17, sarà rappresentata la fiaba sensoriale di Silvana Oliva “Lo spirito del Natale”. Più avanti, sono in agenda i concerti natalizi della Paper Moon Orchestra (sabato 14 dicembre, alle 21, ne L’Auditorium) e della filarmonica a fiati Città di Seregno (mercoledì 18 dicembre, alle 21, al teatro San Rocco). «Abbiamo alzato l’asticella qualitativa delle iniziative» ha commentato il sindaco Alberto Rossi. «È importante che la città sia viva» si è accodato Maurizio Lissoni, presidente di ViviSeregno.