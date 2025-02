“Ti regalo una canzone”. È un viaggio all’interno del miglior repertorio della musica italiana, a partire dagli anni sessanta e fino agli anni novanta, quello che venerdì 7 febbraio sarà proposto al teatro San Rocco di via Cavour a Seregno. L’appuntamento, con inizio alle 21, rientra nell’articolato programma della settima stagione concertistica della filarmonica intitolata ad Ettore Pozzoli, che salirà sul palco e, sotto la direzione di Mauro Bernasconi, sarà protagonista insieme agli interpreti Massimo Gallinati, cantante, imitatore e showman, e Caterina Desario, cantante, ballerina, attrice e corista. Gli arrangiamenti sono stati al contrario affidati a Paolo Diotti, produttore, compositore, arrangiatore e pianista, laureato in architettura, che si è accostato fin dall’età di 5 anni alla musica, alla quale oggi si dedica a tempo pieno.

Musica: la serata sosterrà l’attività dell’Airc

Il concerto, che rappresenterà nelle intenzioni un omaggio concreto al mondo della cultura italiana ed alla capacità della musica di unire e di commuovere, è stato promosso anche con una finalità benefica. A coorganizzarlo ha provveduto infatti Inner Wheel Milano Settimo, per sostenere l’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro, e la sua fondamentale attività scientifica per debellare patologie che sono purtroppo portatrici di lutti in molte famiglie. I biglietti di ingresso sono già disponibili in prevendita ai botteghini del teatro San Rocco, che il giorno della performance aprirà alle 20, o su Vivaticket. Il loro costo è di 35 euro per la platea e di 30 euro per la galleria.

Musica: torna anche il Family Show Musical

La serata, senza dubbio una delle più attese dell’intero cartellone stagionale, sarà preceduta domenica 2 febbraio da una proposta di taglio differente, ma non per questo meno significativa. Sempre al teatro San Rocco di via Cavour, ma alle 16, la compagnia All Crazy, nell’ambito del calendario del Family Show Musical, indirizzato in modo particolare alle famiglie ed ai bambini, porterà in scena “Magic School”, spettacolo il cui canovaccio è incentrato sulla figura di Merlino, mago avvincente e molto curioso. Una curiosità, la sua, che lo spingerà a scoprire le origini del suo passato, esplorando torri e camere segrete, sfogliando libri magici ed affrontando poteri oscuri, il tutto con l’ausilio della giovane maghetta Tara. Anche in questo caso, per l’acquisto dei biglietti ci si può rivolgere ai botteghini del teatro o consultare il portale Vivaticket. Il prezzo è di 18 euro per l’intero e di 13 euro per il bambino.