Passo in avanti fondamentale a livello organizzativo sulla strada che conduce alla trentaquattresima edizione del concorso Pozzoli, promossa dall’amministrazione comunale di Seregno. La giuria delle preselezioni, composta da Golda Vainberg-Tatz, Roberto Plano e Martin Labazevitch, ha infatti individuato i trenta pianisti che si contenderanno il successo nella prestigiosa manifestazione.

Concorso Pozzoli: l’elenco dei concorrenti

Maurizio Pollini, vincitore della prima edizione nel 1959

La scelta è caduta sugli italiani Umberto Beccaria, Michelle Candotti, Ludovica De Bernardo, Federico Marino e Daniele Martinelli, sul francese Clement Caillier, sui cinesi Yiyang Chen, Yuxin Chen, Han Huang, Yanzhuo Li, Yongjie Lin, Ruin Ming, Baobao Wang, Xiaoru Wen e Ningxin Zhan, sullo spagnolo Carlos de la Blanca Elorza, sui giapponesi Shimpei Arikawa, Mitsuki Fukuhara, Keiichiro Ikebe, Hina Inazumi, Momoko Kimura, Zen Matsuzaki, Akira Oyauchi, Takeshi Shimozato ed Haruna Sumiya, sulla macedone Teodora Kapinkovska, sui coreani del sud Nahyun Know e Minseo Park, su Yu-Ting Su di Taiwan e sul polacco Jan Wachowski. Il passaggio ha portato in dote una folta rappresentanza della scuola asiatica, composta in modo particolare da artisti che arriveranno da Cina e Giappone, mentre l’Europa allineerà ai nastri di partenza cinque italiani, un francese, uno spagnolo, un polacco ed una macedone.

Concorso Pozzoli: le date dell’edizione 2025

La trentaquattresima edizione è in calendario tra sabato 20 settembre e domenica 28 settembre. La serata decisiva è prevista al teatro San Rocco di via Cavour sabato 27 settembre.