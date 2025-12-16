Per iniziativa dell’associazione Madonna della Campagna, l’area feste di via Cagnola a Seregno, in zona Fuin, ospiterà domenica 21 dicembre il Magico Villaggio di Babbo Natale (ingresso libero, tra le 10 e le 12.30 e tra le 14 e le 17.30), uno dei momenti più attesi, se non il più atteso, tra quelli previsti in città dalla programmazione natalizia. A disposizione delle famiglie, e dei bambini in particolare, vi saranno i gonfiabili, con un enorme pupazzo di neve e lo scivolo del polo nord, i truccabimbi ed i giochi in legno.

Madonna della Campagna: l’articolazione del programma

Alle 11.30 è invece previsto uno spettacolo di bolle di sapone, sotto lo sguardo attento di Babbo Natale in persona. Inoltre, un ufficio postale, con la presenza di postine in chiave natalizia, consentirà sempre ai più piccoli di preparare e consegnare a Babbo Natale le letterine, con la richiesta dei regali. Completeranno il quadro i cavalli, con possibilità di battesimo della sella, un mercatino di artigianato ed hobbistica, uno stand gastronomico, con opportunità di degustare prelibatezze calde, ed infine le tradizionali musiche natalizie.

Madonna della Campagna: l’entusiasmo di Visconti e Rossi

«Con questa iniziativa e con l’allestimento del tradizionale presepio accanto alla cappelletta della Madonna della Campagna, l’omonima associazione conferma ancora una volta la sua vocazione a far vivere le tradizioni popolari, sempre più difficili da mantenere, offrendo alla popolazione di Seregno e dell’intero territorio brianzolo iniziative di svago rivolte a grandi e bambini, anche in un periodo avverso come quello che stiamo vivendo» hanno commentato il presidente Cesare Visconti ed il direttore artistico Alessandro Rossi.