In un anno solare, il 2024, che ha fatto registrare l’avvicendamento alla direzione tra Enrico Porro, andato in pensione, e Filomena Solito, la biblioteca civica di Seregno, intitolata ad Ettore Pozzoli, con sede in piazza monsignor Gandini, ha visto aumentare gli accessi da parte dell’utenza, che sono stati giornalmente in media 402, per un totale di 117mila 861, contro i 372 del 2023. Nell’arco dei mesi, la civica, che fa parte di BrianzaBiblioteche, la rete che comprende 41 municipalità delle province di Como e di Monza e della Brianza, ed aderisce a Media Library On Line, piattaforma internazionale con un’offerta gratuita di documenti e risorse digitali amplissima, ha acquistato 4mila 2 documenti, pari a circa il 5 per cento delle nuove pubblicazioni in Italia. Il dato ha fatto segnare un decremento rispetto al 2023, quando però era stato possibile godere di un contributo del ministero della Cultura, che non è stato più reiterato.

Biblioteca: i numeri che hanno caratterizzato l’attività

Oggi la proposta è articolata in 92mila 140 documenti, tra libri, dvd, audiolibri, cd musicali, giochi da tavolo e riviste, mentre i quotidiani consultabili in sede sono 13. Durante l’anno, gli utenti che hanno ricorso al prestito di almeno un libro sono stati 6mila 51, mentre i titoli prestati hanno raggiunto la quota di 104mila 716. I nuovi iscritti sono stati al contrario 668. Le attività di promozione della lettura hanno registrato la partecipazione di 6mila 279 utenti, quasi il doppio in paragone al 2023, quando erano stati 3mila 540, mentre le persone che hanno utilizzato la sala studio, nelle aperture straordinarie del lunedì pomeriggio, del martedì e del venerdì sera, sono state 5mila 668. I frequentatori che hanno usufruito delle postazioni internet sono stati dal canto loro 1.240, mentre l’archivio comunale, che è gestito dalla stessa biblioteca, ha fornito 189 documenti a 114 privati e 75 uffici comunali.

Biblioteca: in evidenza il gruppo di lettura e gli incontri con gli autori

Tra le iniziative da segnalare, meritano una citazione il calendario del gruppo di lettura, che ha previsto 9 incontri, con 280 partecipanti, e gli appuntamenti con gli autori, con la rassegna “Pagine Parole” che ha coinvolto 6 scrittori e 246 spettatori. «La biblioteca -spiega l’assessore alla partita Federica Perelli– implementa la propria funzione culturale, ampliando l’offerta sia in termini di estensione oraria, sia in termini di arricchimento di proposte tematiche ed occasioni aggregative. Ed a breve ci sarà un ampliamento anche degli spazi, con la piena fruibilità del giardino completamente riqualificato. L’obiettivo è articolare un programma che avvicini più persone possibili, in particolare i più giovani».