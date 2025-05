Sarà J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, rapper, cantautore e produttore cinematografico milanese, classe 1972, il protagonista del primo dei due appuntamenti del Circolo delle 12 lune, inserito nella programmazione del Festival omonimo, contenitore di iniziative culturali che l’amministrazione comunale di Seregno, con la collaborazione delle associazioni locali, ha promosso per la seconda volta. Suo filo conduttore sono “Sport, gesti, natura, energia”, nel solco anche dell’esperienza di Seregno città europea dello sport. J-Ax sarà ospite martedì 13 maggio, alle 21, al teatro San Rocco di via Cavour, dove risponderà alle domande di Michele Monina, critico musicale e scrittore. L’appuntamento sarà sponsorizzato da Gelsia.

Festival delle 12 lune: i biglietti d’ingresso sono già esauriti

Il pubblico, come già avvenuto in passato con artisti del calibro di Simone Cristicchi e Giuliano Sangiorgi, potrà così conoscere da vicino il fondatore degli Articolo 31, duo hip hop di grande successo commerciale, che ha imperversato sulla scena tra gli anni novanta ed il primo lustro degli anni duemila. Dopo la fine del rapporto artistico con Dj Jad, J-Ax ha quindi intrapreso una carriera di solista, creando comunque nel 2010 un nuovo progetto di partnership con Neffa, denominato Due di Picche. I biglietti d’ingresso, gratuiti, sono esauriti.

Festival delle 12 lune: atteso anche Mattia Muratore

Di rilievo sarà poi un altro incontro, quello che venerdì 16 maggio, alle 21, sarà accolto dalla sala Gandini di via 24 maggio. In questo caso, per iniziativa di Mondadori Bookstore, interverrà Mattia Muratore, che presenterà il suo libro “Sono nato così ma non ditelo in giro”. Modererà BmRadio. Lo storico capitano e presidente degli Sharks Monza, società di powerchair hockey, racconterà la sua parabola di disabile capace di affermarsi nel mondo dello sport, un percorso che lo ha visto laurearsi campione del mondo nel 2018 con la nazionale italiana. Consapevole dello spessore sociale della sua testimonianza, Muratore è ambasciatore dello sport paralimpico e partecipa ad appuntamenti che promuovono lo sport ed il paralimpismo.

Festival delle 12 lune: la cooperativa L’Aliante parla di inclusione

Tra gli altri momenti da segnalare, figura inoltre la mostra dell’inclusione, a cura della cooperativa sociale L’Aliante, che sarà inaugurata sabato 17 maggio, alle 16.30, nella Galleria Mariani di via Cavour. Le visite saranno possibili fino a domenica 25 maggio, con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 12. Sabato 24 maggio, invece, alle 14.30, con partenza ed arrivo alla sede di via Comina della stessa cooperativa, è prevista la camminata dell’inclusione. Per ulteriori informazioni: www.12lune.it.