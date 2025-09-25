Saranno la giapponese Momoko Kimura, il cinese Yongjie Lin, l’italiano Daniele Martinelli, il giapponese Zen Matsuzaki, il cinese Rui Ming, la coreana del sud Minseo Park, la giapponese Haruna Sumiya, l’italiana Michelle Candotti ed il cinese Yiyang Chen a contendersi giovedì 25 settembre, nella giornata di prove prevista ne L’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno, l’accesso alla finale della trentaquattresima edizione del concorso pianistico internazionale intitolato ad Ettore Pozzoli, promossa dal comune di Seregno. L’atto decisivo sarà ospitato sabato 27 settembre, alle 20.30, dal teatro San Rocco di via Cavour.
Concorso Pozzoli: sette i pianisti eliminati dopo la seconda prova
Dopo la seconda selezione, che ha occupato le giornate di martedì 23 settembre e mercoledì 24 settembre, sono stati eliminati i giapponesi Shimpei Arikawa, Hina Inazumi ed Akira Oyauchi, la macedone Teodora Kapinkovska, i cinesi Yanzhuo Li e Ningxin Zhan ed il polacco Jan Wachowski.