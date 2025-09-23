Brianza Nord Cultura e tempo libero

Seregno, il concorso Pozzoli emette i primi verdetti: sedici qualificati alla seconda prova

La manifestazione pianistica è stata introdotta da un concerto della filarmonica intitolata al grande musicista. La sua finale è prevista sabato 27 settembre al teatro San Rocco
di
Seregno 2025 concorso Pozzoli
Il concerto di apertura ne L’Auditorium di piazza Risorgimento

Primi verdetti nel percorso della trentaquattresima edizione del concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli, introdotta sabato 20 settembre, ne L’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno, da un concerto della filarmonica intitolata allo stesso musicista, diretta da Luca Ballabio.

Concorso Pozzoli: ammessi i due italiani in lizza

Al termine della prima selezione, che ha occupato le giornate di domenica 21 settembre e lunedì 22 settembre, sedici concorrenti si sono qualificati alla seconda prova: i giapponesi Shimpei Arikawa, Hina Inazumi, Momoko Kimura, Zen Matsuzaki, Akira Oyauchi ed Haruna Sumiya, la macedone Teodora Kapinkovska, i cinesi Yiyang Chen, Yanzhuo Li, Yongjie Lin, Rui Ming e Ningxin Zhan, gli italiani Daniele Martinelli e Michelle Candotti, il coreano del sud Minseo Park ed il polacco Jan Wachowski. Sono invece stati eliminati il francese Clement Cailler, i cinesi Yuxin Chen ed Han Huang ed il giapponese Mitsuki Fukuhara.

Concorso Pozzoli: sabato 27 la finale al San Rocco

La seconda prova si svolgerà, sempre ne L’Auditorium di piazza Risorgimento, martedì 23 settembre e mercoledì 24 settembre. La finale è prevista sabato 27 settembre, alle 20.30, al teatro San Rocco di via Cavour.

L'autore

Seregnese, classe 1973, lavoro a “Il Cittadino di Monza e Brianza” dal 1998 e mi occupo dei paesi della Brianza Nord. Presidente del Circolo culturale San Giuseppe di Seregno tra il 2013 ed il 2019, ho curato in prima persona o partecipato alla stesura di più di una ventina di pubblicazioni, tutte riguardanti storie o personaggi della città in cui sono cresciuto e vivo.

Tags