Primi verdetti nel percorso della trentaquattresima edizione del concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli, introdotta sabato 20 settembre, ne L’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno, da un concerto della filarmonica intitolata allo stesso musicista, diretta da Luca Ballabio.

Concorso Pozzoli: ammessi i due italiani in lizza

Al termine della prima selezione, che ha occupato le giornate di domenica 21 settembre e lunedì 22 settembre, sedici concorrenti si sono qualificati alla seconda prova: i giapponesi Shimpei Arikawa, Hina Inazumi, Momoko Kimura, Zen Matsuzaki, Akira Oyauchi ed Haruna Sumiya, la macedone Teodora Kapinkovska, i cinesi Yiyang Chen, Yanzhuo Li, Yongjie Lin, Rui Ming e Ningxin Zhan, gli italiani Daniele Martinelli e Michelle Candotti, il coreano del sud Minseo Park ed il polacco Jan Wachowski. Sono invece stati eliminati il francese Clement Cailler, i cinesi Yuxin Chen ed Han Huang ed il giapponese Mitsuki Fukuhara.

Concorso Pozzoli: sabato 27 la finale al San Rocco

La seconda prova si svolgerà, sempre ne L’Auditorium di piazza Risorgimento, martedì 23 settembre e mercoledì 24 settembre. La finale è prevista sabato 27 settembre, alle 20.30, al teatro San Rocco di via Cavour.