Seregno, festa della Madonna della Campagna sfortunata: il vento fa annullare il concerto di Leali

Il concerto di Fausto Leali, tra le principali attrazioni della trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna, festa popolare in svolgimento a Seregno, per iniziativa dell’associazione Madonna della Campagna, nel parco di via Cagnola, con il nostro giornale mediapartner, è stato annullato. L’evento era previsto venerdì 13 settembre, in serata.

Madonna della Campagna: il rammarico del direttore artistico Alessandro Rossi

«È con estremo rammarico -ha spiegato Alessandro Rossi, direttore artistico dell’appuntamento- che, a causa delle violente raffiche di vento, che stanno soffiando sull’area della manifestazione, annulliamo il concerto di Fausto Leali. La priorità per noi è la sicurezza degli artisti e del pubblico. Invitiamo a seguire gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook per la serata di sabato 14 settembre»