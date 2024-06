Seregno, due serate musicali ricorderanno il maestro Ettore Pozzoli

L’incrocio tra le programmazioni di “Suoni Mobili”, rassegna itinerante avviata nel 2010 dal Consorzio Brianteo ed organizzata da Saul Beretta e Musicamorfosi, e di “SEREgno D’ESTATE”, calendario proposto nella stagione calda dall’amministrazione comunale di Seregno, consentirà di riportare sotto la luce dei riflettori Ettore Pozzoli, anche in un anno in cui non è previsto lo svolgimento di un’edizione del concorso pianistico internazionale intitolato a suo nome, che dal 1959 costituisce la manifestazione più importante a livello culturale tra quelle che il territorio offre.

Musica: il primo appuntamento sarà nella chiesa di Sant’Ambrogio

Un primo piano di Fabrizio Bosso con la sua tromba

Due sono gli appuntamenti contemplati in proposito. Il primo è calendarizzato sabato 13 luglio, con inizio alle 20.45, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, in viale Edison. Qui, il compito di introdurre la serata toccherà a Lorenzo Zandonella Callegher, protagonista all’organo di “Spiritual Studies”, un approfondimento dedicato ai segreti della musica spirituale del seregnese più famoso nel mondo. Subito dopo, alle 21.30, la scena la occuperà il “Fabrizio Bosso Spiritual Trio”, con Fabrizio Bosso alla tromba, Alberto Marsico all’organo Hammond ed Alessandro Minetto alla batteria. Gli spettatori così potranno conoscere da vicino uno dei progetti più apprezzati di Fabrizio Bosso, che tornerà in città dopo l’esperienza nel 2022 al teatro San Rocco, nel contesto della tradizionale stagione concertistica promossa dalla filarmonica “Ettore Pozzoli”, un progetto che rende omaggio alla musica nera, declinata principalmente, ma non in maniera esclusiva, nelle sue varianti gospel e spiritual.

Musica: il santuario di Santa Valeria accoglierà la seconda serata

Ettore Pozzoli, in un celebre ritratto del fotografo Giuseppe Croci

Due giorni più tardi, lunedì 15 luglio, gli appassionati si sposteranno nel santuario mariano di Santa Valeria. Sempre con inizio alle 20.45, ancora Lorenzo Zandonella Callegher aprirà all’organo il percorso con “Blues Studies”, momento imperniato sulla personalità di Ettore Pozzoli ed in particolare sulla sua tecnica. A seguire, la compagine formata dalla cantante Karima, da Alberto Marsico, che si esibirà all’organo Hammond, e da Luca Guarino, alla batteria, esplorerà molte delle sfaccettature e delle correnti musicali americane del novecento: parliamo soprattutto del gospel, degli spiritual, del jazz e del soul. In entrambe le circostanze, l’ingresso per gli spettatori sarà libero, con possibilità di effettuare una donazione.