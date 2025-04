Si intitola “Un pomeriggio a Battersea Park” l’ultima fatica editoriale di Alberto Canali, ingegnere seregnese con l’hobby della letteratura, che l’editore Giulio Perrone sta distribuendo nella collana Affiori a partire da sabato 12 aprile. Classe 1972, Canali, che nella vita di tutti i giorni si occupa di sviluppo organizzativo in un’impresa energetica, ama frequentare le biblioteche e giocare a tennis tavolo, passione che ha coltivato a lungo nelle fila del Tennis Tavolo Lazzaretto, nel 2023 è stato finalista al premio Chiara Inediti. Il testo in uscita è la sua prima raccolta di racconti e segue altre pubblicazioni date alle stampe da Edizioni Ensemble e Piero Macchione Editore. «Penso che la scrittura sia una forma di conoscenza -spiega l’autore-. Aiuta a mettere a fuoco, a vedere meglio le cose».

Editoria: l’illustrazione della struttura della pubblicazione

L’attenzione si concentra quindi su “Un pomeriggio a Battersea Park”: «Ho cercato di indagare una quotidianità fatta di rapporti incompiuti, sentimenti ambigui, azioni che si ripetono in loop estenuanti, paesaggi mortificati e piccole prevaricazioni lavorative. Situazioni dove le relazioni umane sono spesso il frutto di convenzioni e rituali non autentici e passivamente subiti. I personaggi vivono nello spaesamento, ma cercano comunque il loro posto nel mondo. E così la bellezza di un parco urbano a Londra assediato dalla speculazione edilizia, l’inseguimento di un amore a Cracovia, un inaspettato fine settimana a Venezia, la relazione tra due futuri medici all’università di Edimburgo, una gita in montagna tra amici, rivelano la nostalgia di una vita autentica e più umana».

Editoria: in via di definizione un calendario di presentazioni

Canali illustra quindi la genesi della sua produzione: «L’ispirazione per questi racconti nasce sostanzialmente dall’osservazione di alcuni paesaggi urbani. In primis la grande trasformazione urbanistica dell’area in prossimità di Battersea Park a Londra, con la riconversione della vecchia centrale a carbone in un centro commerciale ed appartamenti di lusso. Questi paesaggi hanno catturato il mio sguardo e mi sono parsi in modo peculiare espressione dell’umano, nella sua bellezza e nelle sue contraddizioni. Ho quindi cercato di costruirci intorno delle piccole storie che hanno in comune il fatto che i protagonisti sono in prevalenza “estranei” rispetto all’ambiente in cui si trovano. All’origine c’è quindi uno spaesamento, ma anche il tentativo di colmare la distanza con altre persone ed altri mondi». Il volume potrà essere ordinato da parte di tutti gli interessati nelle librerie fisiche e sarà acquistabile tramite i rivenditori online. Canali sta lavorando alla definizione di un calendario di presentazioni: una è già prevista sabato 24 maggio nella biblioteca di Lurago d’Erba.