Se il Papurott, dolce tipico dell’Epifania di Lissone, indossa i panni olimpici di Milano Cortina

Il dolce tipico dell’Epifania di Lissone, ilPapurott, quest’anno si rinnova con una veste speciale e diventa il Papurott Milano Cortina. Indossa i guanti e la sciarpa con impressi i cinque cerchi olimpici il simpatico omino goloso di pan brioche che è pronto ad invadere le tavole del6 gennaio delle famiglie lissonesi, ma non solo. Quest’anno con una grande novità, frutto di una collaborazione tra Pro Loco “Città di Lissone” e l’istituto superiore Meroni. La tradizione incontra la contemporaneità e nasce il Papurott dedicato ai Giochi olimpici Milano – Cortina. È il nuovo logo pensato dagli studenti del Meroni che hanno recepito con particolare ingegno e passione la proposta dei volontari di Pro Loco, realizzando un ometto allegro che saluta l’avvento dell’appuntamento sportivo più atteso del 2026 per la Lombardia.



L’edizione speciale del Papurott- il pupazzo dolce realizzato con impasti di pan brioche o frolla secondo antiche ricette tradizionali, dai fornai, pasticcieri e panettieri della città di Lissone – nasce come detto dagli studenti del Meroni guidati dal professor Elio Talarico e dal vicepreside Lucio Casciaro che hanno preso parte alla “sfida grafica” lanciata da Pro Loco proponendo diversi soggetti dai quali è emerso il vincitore, quello creato daViktor Bolzan. Il Papurott, emblema della Befana di Lissone, sarà distribuito il 5 gennaio dalle 15 alle 18.30 e il 6 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 nelle casette di piazza Libertà, a Lissone. Per prenotazioni: 3505765734.