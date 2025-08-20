Pippo Baudo in Brianza: quella sera che arrivò a Concorezzo

Quella volta che Pippo Baudo arrivò in Brianza. E’ un ricordo di tempi lontani, quello che i gestori del Cineteatro San Luigi di Concorezzo hanno ritrovato nel “baule” della loro memoria proprio nei giorni in cui è morto il grande presentatore italiano, del quale mercoledì 20 agosto sono stati celebrati i funerali nella cattedrale della sua Miltello, la città siciliana dove era nato 89 anni fa. Nella chiesa dove all’età di otto anni faceva il chierichetto e a pochi passi dell’oratorio dove spesso correva per salire sul palcoscenico. Luoghi dove amava tornare ogni anno, dove ha trascorso gli ultimi anni e dove sarà sepolto.

Pippo Baudo in Brianza: il presentatore di tanti Sanremo condusse un concorso canoro per i giovani

Un passaggio di una sera, quello avvenuto a Concorezzo, che risale al lontano 1968, ma che ha lasciato il segno. C’è una foto in bianco e nero, un po’ sfocata, che ricorda quando Baudo salì sul palco del Cineteatro di Concorezzo per incontrare i bambini e i ragazzi impegnati in un concorso canoro. Un momento al quale teneva un uomo che poi avrebbe diretto, nel corso della sua carriera, 13 edizioni del Festival di Sanremo.

I funerali di Pippo Baudo sono stati celebrati dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri. insieme al parroco don Giuseppe Luparello mentre è stato il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, a pronunciare l’omelia In chiesa, tanti personaggi famosi che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui nel corso della sua carriera durata sessant’anni, che hanno confortato la figlia Tiziana e Alessandro, l’altro figlio, e ai parenti stretti. Con la grande piazza della di fronte alla chiesa gremita del pubblico che lo ha amato e si è presentato per dargli l’ultimo saluto.