Parco Tittoni, a Desio è partito il countdown: venerdì 23 maggio debutta Microcosmo

Un’estate fatta di mille storie in un unico grande microcosmo. Dal 23 maggio al 7 settembre torna a Desio (via Lampugnani, 62) l’attesissima stagione estiva di Parco Tittoni, che anche quest’anno animerà il giardino storico desiano con un programma ricco di eventi, concerti e spettacoli dal vivo. Il tema dell’edizione 2025, sempre ideata da Mondovisione onlus con il patrocinio dal Comune, sarà il Microcosmo: un omaggio al brulicare della vita che abita la natura del parco, ispiratrice d’arte. Come in un ecosistema vibrante e nascosto tra foglie e rami, il festival si nutrirà delle tante anime che lo attraversano: musica, teatro, divulgazione scientifica, comicità e feste a tema. Tutto accade nello scenario suggestivo di Villa Tittoni, quinta storica di una programmazione che spazia dal popolare al colto.

Parco Tittoni, a Desio è partito il countdown: sul palco tante band e cantautori di qualità

Oltre ai classici spazi dedicati all’incontro e al ristoro, con ingresso sempre gratuito, non mancherà la grande area spettacoli di fronte alla facciata della neoclasssica dimora del Piermarini, dove gli spettacoli della nuova stagione sono pronti ad accendere i sensi degli spettatori. Sul palco suoneranno i Rootical Foundation Feat Rapahel, Cisco, Filippo Graziani, Bandabardò, Dj Ralf, la surreale Spleen Orchestra, Succo Marcio, il dissacrante Ruggero de I Timidi,The Hormonauts, Giorgia Fumanti & The Crew Ensemble e i punk-rocker Punkreas.

Parco Tittoni, a Desio è partito il countdown: tornano i progetti e le serate speciali

A fianco dei concerti e delle celebri feste a tema – tra cui le serate Anni ’90, 80s Never Die, Fluo Party, Disney Rock’n’Roll e Silent Disco – trovano spazio anche giornate culturali e inclusive, come l’Ukulele Festival, Oriente Day, Radice d’Africa e Yoga Day.

Parco Tittoni, a Desio è partito il countdown: quest’anno più spazio alla parola

La principale novità di quest’anno è la scelta di dedicare più spazio alla parola, tra momenti di divulgazione e riflessione e show centrati sulla comicità. Accanto agli esilaranti spettacoli del Comedyficio di Alessio Parenti, Lunanzio e Ciacci il calendario ospiterà voci autorevoli e originali del panorama culturale italiano: Luca Perri, Roberto Mercadini, Rick Dufer, Franco Arminio, Arianna Porcelli Safonov, Dueditanelcuore, Maurizio Merluzzo e Paolo Crepet. Un intreccio di storie, pensieri e risate pensato per accendere la mente e l’anima degli spettatori.

Parco Tittoni, a Desio è partito il countdown: Festival dell’inclusione e Tiki Taka confermati

Infine, anche nel 2025 prosegue la collaborazione con il progetto Tiki Taka – Equiliberi di essere, dedicato all’inclusione sociale delle persone con disabilità. Il 24 giugno si terrà un evento speciale in occasione del Festival dell’Inclusione, a conferma dell’impegno del festival verso una cultura realmente aperta e partecipativa.