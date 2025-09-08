Un concorso letterario in ricordo del dottor Antonio Colombo. A promuoverlo è l’Associazione Amici di Antonio Colombo a Nova Milanese che ogni anno propone iniziative diverse per ricordare il dottor Colombo scomparso il 4 dicembre del 2021 all’età di 78 anni. Da Dante a Manzoni dalla messa in scena dell’opera scritta dallo stesso medico “Chi ha suicidato Marilyn?” fino ad arrivare alle borse di studio a favore di studenti novesi. Ed ora la prima edizione del concorso letterario.

Nova Milanese: il concorso letterario dedicato al dottor Colombo, narrativa e poesie

Sempre in linea con quelle che erano le passioni del primario di neurologia dell’Ospedale di Desio dedicato a Pio XI grazie anche alla sua azione promozionale. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini di Monza e Brianza senza limiti d’età alcuna. Due le categorie per le quali si può concorrere: racconti brevi a tema della lunghezza massima di 6 mila caratteri, poesie a tema della lunghezza di 35 versi. I contributi devono essere inviati entro il 28 ottobre 2025 all’indirizzo associazioneadac2012@gmail.com indicando i dati dell’autore. La premiazione avverrà tra l’1 e il 7 dicembre del 2025, all’auditorium comunale di via Giussani, in prossimità dell’anniversario della morte di Antonio Colombo.