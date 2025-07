Nova, il Centro estivo con il record di iscritti: 175 sorrisi spensierati

Tra fiabe e talenti. A Nova Milanese, il Centro estivo comunale si avvia verso la conclusione. E quella che si è appena conclusa è stata l’ultima settimana caratterizzata dalla festa di chiusura del gruppo della scuola dell’infanzia. Settimana scorsa, invece, la settimana daa record con il maggior numero di iscritti: 92 per l’infanzia e 83 per la primaria. In totale 175 iscritti che hanno animato gli spazi della scuola di via Novati che da ormai qualche anno ospita il servizio del Centro Ricreativo Diurno affidato alla gestione della Cooperativa Duepuntiacapo.

Nova, il Centro estivo con il record di iscritti: giornate incentrate attorno al mondo delle fiabe

Due gruppi distinti e due proposte adatte alle due diverse fasce d’età. Per i più piccoli le attività sono state strutturate intorno al tema delle fiabe: “C’era una volta” il tema conduttore. Le giornate sono trascorse alla scoperta dei personaggi più amati del mondo delle fiabe: da Cenerentola a Re Leone, passando per Ariel e Rapunzel e proprio per conoscere quest’ultima non è mancata la gita al Monastero di Torba all’interno della cui torre avrebbe potuto trovarsi Rapunzel (ma era uscita per fare shopping). «Abbiamo organizzato tutte le attività intorno alle fiabe grazie a un personaggio immaginario che, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana ha proposto indizi per avvicinare i bambini al mondo delle fiabe» ha spiegato Veronica Bianchi referente del Centro Estivo per la scuola dell’infanzia. E ha aggiunto: «Il personaggio misterioso attorno al quale abbiamo creato attesa e suspense, è stato svelato mercoledì durante la festa conclusiva di questa edizione del Centro estivo». Si è svolta, invece, giovedì della scorsa settimana la festa per gli iscritti del corso della primaria e secondaria di primo grado.

Nova, il Centro estivo con il record di iscritti: Il tema scelto è Nova got’s talent

Tema scelto per tutte le attività “Nova got’s talent”. «Abbiamo lavorato per tutte le settimane sul talento – ha spiegato Matteo Spinelli, coordinatore della primaria e della secondaria – siamo partiti dai talenti che balzano più all’occhio come quello nel canto o nel ballo o nello sport ma abbiamo riflettuto anche su cosa possa significare avere un talento nelle relazioni, per esempio e l’importanza del saper ascoltare, saper stare insieme agli altri». Non sono mancate le gite: al parco avventura di Arese, all’oasi dei gelsi per un’attività di orienteering, e poi, ogni due settimane un bel tuffo in piscina. Il Centro estivo per l’infanzia si è concluso ieri. Per bambini della primaria e ragazzi della secondaria di primo grado, oltre alla prossima, è prevista anche una settimana a settembre prima che ricominci la scuola.