Monza: stufo dei soliti giochi da tavolo? Scambiali

L’economia circolare applicata ai giochi da tavolo: si può fare, e “PiG – Passa il Gioco!” ne sarà la dimostrazione. Appuntamento domenica 19 ottobre dalle 10 alle 18 a Monza da Spazio Supernova (via Borgazzi 87/a) per l’iniziativa che «si propone di rendere il gioco accessibile, creando un sistema di scambio sostenibile». A ideare il format – che coniuga l’innovazione all’inclusione e alla convivialità – Valeria De Cicco, Magali Blanc, Augusta Leante e Alessandro Gurrieri, che hanno unito le loro professionalità e la loro amicizia al «desiderio di creare un momento di svago per la comunità, all’insegna del divertimento e dello stare insieme».

Per l’intera giornata di domenica Spazio Supernova aprirà le porte ad appassionati, esperti e curiosi di tutte le età: «Il meccanismo è semplice e prevede che ciascuno porti da casa dei giochi da tavolo o puzzle in buono stato, ricevendo in cambio dei tagliandi con cui andrà a scegliere altrettanti giochi o puzzle», spiegano i quattro. “PiG – Passa il Gioco!” riunirà case editrici, autori di giochi e associazioni del territorio, «creando così un ponte tra le diverse realtà che ruotano intorno ai giochi da tavolo e all’intrattenimento per tutte le età». L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monza, ospiterà anche una lotteria, in cui verranno messi in palio giochi donati dalle case editrici: estrazioni venerdì 24 ottobre 2025 alle 11.

