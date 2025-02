Monza, otto eventi per celebrare Michelangelo Buonarroti

Otto eventi – quattro percorsi storico-artistici, un laboratorio artistico per bambini, due letture sceniche e un aperitivo artistico con mostra- per celebrare a Monza il “Divin Artista”, Michelangelo Buonarroti, scultore, pittore, architetto e poeta nel 550esimo anniversario della nascita.

L’organizzazione è dell’associazione Mnemosyne, in collaborazione con il Comune di Monza, gli Amici della Musica, La Casa della Poesia e la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Si parte sabato 22 febbraio alle 16.30 in Sala Maddalena con i “Giubilei d’arte”, una conferenza con la storica dell’arte Elisabetta Sangalli. La stessa relatrice illustrerà “Le pietà di Michelangelo” sabato 1° marzo sempre in Sala Maddalena.

Monza, Michelangelo Buonarroti nel 550esimo anniversario

Un’altra interessante conferenza è in programma giovedì 20 marzo nella medesima sala, alle 18.30, con il docente del Politecnico di Milano Sergio Boidi che si soffermerà sulla figura di “Michelangelo architetto”. L’ultimo relatore sarà il critico d’arte Carlo Adelio Galimberti che sabato 22 marzo (stesso luogo) alle 17 parlerà de “L’impresa del Giudizio Universale nella Cappella Sistina. La storia, la tecnica e l’economia”. L’ingresso alle conferenze costa 5 euro (gratuito per gli iscritti a Mnemosyne).

Ai più piccoli dai 5 agli 8 anni sarà dedicato, il 22 marzo, il laboratorio artistico gratuito “Messer Michelangiolo, lo sculptore perfecto”. Giovedì 6 marzo alle 18.30 in Villa reale Antonetta Carrabs leggerà i sonetti di “Michelangelo poeta” mentre sabato 15 marzo alle 16,30 in Sala Maddalena si terrà “Carta da lettere Speciale Michelangelo” con la partecipazione della cantante e liutista Jungmin Kim (ingresso 10 euro).

Un aperitivo artistico è in programma domenica 23 marzo alle 18.30 al Fly di via Bergamo. Una “Simbiosi creativa” con le opere di Giulia Auriemma e l’arte rinascimentale (ingresso 12 euro).