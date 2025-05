Monza: Live sound festival a caccia di talenti

Oltre cento band amatoriali potranno suonare in diverse piazze della città nell’ambito della seconda edizione del Monza Live sound festival che sarà inaugurato il 26 giugno e proseguirà tutti i venerdì fino al concerto conclusivo in programma il primo agosto al Liberthub. I gruppi che si sono esibiti nel 2024 sono stati selezionati sulla base delle demo inviate da quasi trecento candidati: «C’è bisogno di occasioni come queste in cui far emergere quanto solitamente rimane in sala prove – commenta l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – ci auguriamo che l’iniziativa possa attirare anche osservatori alla ricerca di talenti». Per partecipare alle selezioni occorre compilare il form su turismo.monza.it e inviare la candidatura entro le 12 di giovedì 5 giugno al link https://cpst.it/mlsfband25